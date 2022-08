Az Európai Unió hat szankciócsomagot fogadott el Oroszországgal szemben Ukrajna február végi lerohanása óta. Az Európai Unió és Oroszország közötti gazdasági csere szinte teljesen leállt, kivéve a gázt és a kőolajat, amelyek továbbra is bejutnak az EU-ba, valamint az élelmiszereket, a terményeket és bizonyos műtrágyákat, amelyekre nem vonatkoznak a szankciók, amelyek hatékonyságáról a Deutsche Welle közölt írást.

Az Európai Unió Tanácsa, amely 27 tagállamot képvisel, azt állítja, hogy a szankciók jelenleg 1212 személyt – köztük Vlagyimir Putyin orosz elnököt, Szergej Lavrov külügyminisztert, több vezető oligarchát és 108 szervezetet – érintenek. A jegybanki alapkamatot tovább csökkentő orosz központi bank tartalékainak felét befagyasztották, az orosz bankokat pedig kizárták a Swift nemzetközi fizetési rendszerből. Betiltották az elektronikai és a luxuscikkek exportját. Több mint 1000 nyugati vállalat vonult ki Oroszországból.

Az Egyesült Államok, Kanada, Japán, Svájc és az Egyesült Királyság is szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. A német Correctiv oknyomozó hírportál jelentésében megállapította, hogy februártól július 30-ig 6891 intézkedést vezettek be.

Ennyi szankciót még soha nem hoztak egyetlen országgal szemben sem.

Pénteken Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a DW-nek nyilatkozva azt mondta, a szankciók keményen sújtják Oroszországot. „Az orosz gazdaság 10 százalékkal csökken” – mondta Borrell.

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.Fotó: FRANCOIS WALSCHAERTS / AFP

A világháború vége vagy a Szovjetunió összeomlása óta a legnagyobb recessziót fogják elszenvedni

– vélekedett. Elismerte, hogy az Európai Unió továbbra is függ az Oroszországból érkező energiaszállításoktól, de szerinte ez a következő hónapokban változni fog. Az EU-tagállamok még mindig vásárolnak gázt Oroszországtól – mondta –, „de az import mennyiségét a felére csökkentettük – csodákra nem vagyunk képesek”. Kifejtette azt is, hogy a Kreml többé nem használhatja fel a bevételeit arra, hogy az Európai Unióban vásároljon, ami azt jelenti, hogy az orosz tankok uniós technológiája mostantól tiltott terület.

Van pénzük, de nem tudnak semmit sem vásárolni

– fogalmazott a főképviselő.

A szankciók Oroszországra – és a szankciókat bevezető országokra – gyakorolt lehetséges hatásairól már több neves kutatóintézet által készített tanulmány is rendelkezésre áll. Ezek mindegyike Oroszország gazdasági teljesítményének drasztikus visszaesését vetíti előre 2022-re. A Nemzetközi Valutaalap például 15 százalékos visszaesést becsül.

Maria Shagina, a londoni székhelyű Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének gazdaságkutatója 6 százalékos visszaesést prognosztizált. Azt mondta, a felszínen úgy tűnhet, Oroszországot nem nagyon érintik a szankciók. „De ha mikrogazdasági szinten nézzük, különösen az autóipart és a repülési ágazatot, akkor azt látjuk, hogy ezekben a szektorokban az eladások több mint 80-90 százalékkal csökkentek. Hosszú távon Oroszország strukturális átalakulásáról beszélhetünk, mivel többé nem juthatnak nyugati tőkéhez és nem férhetnek hozzá a nyugati technológiához, ezért fordított iparosításon fognak keresztülmenni” – vélekedett az elemző.

Julian Hinz, a Kieli Világgazdasági Intézet (IfW) munkatársa szerint a kereskedelmi statisztikák azt mutatják, hogy a szankciók beváltak.

Az orosz gazdaság masszívan szenved a szankciók miatt – sokkal jobban, mint az európai gazdaságok

– mondta.

Hinz szerint Oroszországnak nehéz lesz az importált áruk hazai alternatíváit előállítani, mert a nemzeti iparnak külföldről származó előzetes termékekre és technikai tudásra van szüksége. Szerinte a Kreml nehezen találna vevőt az EU-nak és az USA-nak el nem adott olajra és a gázra, ráadásul az infrastruktúra is hiányos. „Nincsenek csővezetékek. Van némi Kínába irányuló kapacitás, de ez nagyjából csak 10 százaléka annak, amit egyszerre Európába lehetne küldeni” – emelte ki.

Borrell szerint Oroszország végül el fog szigetelődni.

Egyetlen modern gazdaság sem működhet, ha a többi gazdasági hatalommal, technológiai hatalommal való kapcsolata megszakad. Ez nagy kárt fog okozni az orosz gazdaságnak, de nem holnap

– az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.