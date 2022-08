A japán Honda és a dél-koreai LG közösen épít akkumulátorgyárat elektromos járművekhez az Egyesült Államokban, Ohióban – írja a Nikkei Asia. A két távol-keleti vállalat több milliárd dollárt költ az üzem létesítésére. Az építkezés 2023-ban kezdődik, a tervek szerint az akkumulátorok gyártása 2025-ben indul el.

Fotó: Robert Hradil / Getty Images

Az elektromos járművekre való átállás várhatóan gyorsan halad előre az Egyesült Államokban, amely Kína után a világ második legnagyobb autópiaca.

Az amerikai egyben a Honda fő piaca is, a globális eladások több mint 30 százalékát adja. A nagy autógyártók alapvető stratégiája, hogy a költségek csökkentése érdekében a járművek gyártási helyének közelében szerzik be az akkumulátorokat, így a Honda lépése illeszkedik a mintázatba.

A japán vállalat 2030-ig mintegy 800 ezer villanyautó gyártását tervezi az Egyesült Államokban, és a célja, hogy 2040-ig minden új autója elektromos vagy üzemanyagcellás (FCV) jármű legyen.

Technológiai hidegháború

A kínai CATL vezeti az autóakkumulátorok piacát, amely éppen Magyarországon fogja felépíteni a legnagyobb európai gyárát. A CATL után három dél-koreai cég (LG, SK Innovation, Samsung) következik, de jelentős szereplő még a japán Panasonic és a szintén kínai BYD.

A szegmenst vitathatatlanul az ázsiai vállalatok dominálják.

Ha országok szerint nézzük, akkor a gyártókapacitások mintegy 80 százaléka Kínában található, az Egyesült Államok a második kevesebb mint 7 százalékkal. A szegmensben Magyarország foglalja el a harmadik helyet 4 százalékkal, majd Lengyelország, Dél-Korea, Japán és Németország következik. A lista nyolcadik helyén található Svédországnak már 1 százalék alatti a részesedése.

Ahogy élesedik az amerikai–kínai szembenállás, Washington egyre inkább igyekszik a csúcstechnológiához szükséges gyártókapacitásokat amerikai földön létrehozni.

Ennek érdekében Joe Biden a hónap elején aláírta azt a 280 milliárd dolláros kétpárti törvényjavaslatot, amely Chips and Science Act néven vált ismertté. A jogszabály az amerikai csúcstechnológiai gyártás fellendítését célozza, és része a kormány törekvésének, hogy növelje az Egyesült Államok versenyképességét Kínával szemben.

A legnagyobb figyelem a csipekre irányul, de az elektromos járművek is egyre hangsúlyosabbak, Washington arra törekszik, hogy az e-autó-gyártást is saját határain belülre terelje. Az amerikai és az európai autógyártók kockázatnak tekintik a kínai akkumulátorbeszállítóktól való függőségüket, ezért egyre többször állapodnak meg dél-koreai és japán vállalatokkal. A három koreai cég 2025 körül összesen 12 akkumulátorgyárat működtet majd az Egyesült Államokban, és a japán Panasonic is épít egyet Kansasban.