Megbukott a montenegrói kormány

Nem sokkal megválasztása után meg is bukott a montenegrói kormány. A Dritan Abazović vezette adminisztráció ellen azt követően nyújtottak be a képviselők bizalmatlansági indítványt, hogy a miniszterelnök aláírt a szerb ortodox egyházzal egy egyezményt, amellyel sokan nem értettek egyet. A köztársasági elnöknek most 30 nap áll rendelkezésére, hogy új miniszterelnök-jelöltet bízzon meg a kormányalakítással.

8 perce | Szerző: P. A. R.

8 perce | Szerző: P. A. R.

Megbukott a montenegrói kormány a péntek éjjeli bizalmi szavazáson. A 81 képviselő közül 50 támogatta a Dritan Abazović vezette kabinet ellen beadott bizalmatlansági indítványt. Dritan Abazović, Montenegró frissen megbukott miniszterelnöke. Fotó: Xinhua via AFP Az előző kormánynak február elején kellett lemondania, Dritan Abazović pedig április végén vette át a miniszterelnöki posztot Zdravko Krivokapictól. A kormány elleni bizalmatlansági indítványt 36 képviselő nyújtotta be azt követően, hogy a miniszterelnök aláírt a szerb ortodox egyházzal egy egyezményt, amellyel sokan nem értettek egyet. Az ellenzők, például a Milo Djukanovic vezette Szocialisták Demokratikus Pártja (DPS) szerint az egyezmény túl nagy hatalmat ad a szerb ortodox egyház kezébe más vallási csoportokkal szemben. Dritan Abazović szerint viszont túl régóta áll fenn vita a szerb ortodox egyházzal, annak megoldása lehetővé teszi a belpolitikai viszályok megoldását és a Nyugat-barát, illetve a szerb- és oroszbarát politikai felek megbékélését. Az előző kormány azért bukott meg, mert a szerb- és oroszbarát pártok nem tudtak közös döntéseket hozni a Nyugat-barát pártokkal. A voksolást követően Dritan Abazović közölte, hogy büszke mindarra, amit kormánya az utóbbi száz napban elért, véleménye szerint az általa vezetett kabinetre azért fognak emlékezni, mert a legrövidebb megbízatási idő alatt a legtöbb nehéz döntést volt képes meghozni. A montenegrói alkotmány értelmében a köztársasági elnöknek most 30 nap áll rendelkezésére, hogy új miniszterelnök-jelöltet bízzon meg a kormányalakítással. Amennyiben nem sikerül senkinek sem kormányt alakítania, előrehozott választást kell tartani az Adria-parti országban. Dritan Abazovic közölte, nem kíván részt venni annak a kormánynak a munkájában, amely a választások előtt jön létre, a következő parlamenti választáson viszont már részt vesz. Méltatlanul alulértékelt a montenegrói tengerpart Szerkezeti problémákkal és a kelet-európai vendégek elmaradásával kell megküzdenie az idén az ország csodaszép tengerpartjára és vadregényes hegyvidékére alapozó stratégiai ágazatnak. A két hete felállt új kormány azonban bizakodó, mint ahogy az előző kabinet sem aggódott a turizmusért.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek