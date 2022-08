Ismét hiánycikké válhatnak bizonyos higiéniai termékek, például a toalettpapír is. Ezúttal azonban nem a pánikszerű felvásárlás okozhat ellátási problémákat, mint a koronavírus-járvány kezdetén, hanem a termelési problémák idézhetik elő a bajt – számolt be az UP Jobs News.

Fotó: Kunihiko Miura / The Yomiuri Shimbun via AFP

A vészjelzés elsőként a német papíripartól érkezett.

A higiéniai papírgyártás során különösen függünk a gáztól. Ha ez nem érkezne tovább, akkor nem tudnánk garantálni az ellátás biztonságát

– nyilatkozta Martin Krengel, a német papíripari szövetség alelnöke a pénteki nemzetközi toalettpapírnap alkalmából.

A szakember szerint Németországban veszélyben van az ellátás biztonsága. Ráadásul a WC-papír egy alapvető fontosságú árucikk, és nem csupán a magánháztartásokban, a munkahelyeken és a közintézményekben is nélkülözhetetlen, így többek között a kórházakban, az idősotthonokban és a repülőtereken is.

A papíripar nem tudja helyettesíteni a gázt

A papíripari szövetség kalkulációja szerint Németországban évente 750 ezer tonna toalettpapírt állítanak elő. Ebből hozzávetőlegesen 125 ezer tonnát exportálnak, de ugyanennyit importál is az ország.

A németeknél legyártott tekercsek fele már újrahasznosított papírból készül.

A szövetség már márciusban figyelmeztetett arra, hogy a gáz mint energiaforrás aligha helyettesíthető, ugyanis az iparág számára nagyon nehéz lenne az átállás más energiaforrásokra.

A német papíripar földgázellátásának legfeljebb 15 százalékát lehetne rövid időn belül kiváltani.

Amiatt áll fenn a veszélye annak, hogy az iparág számára elapad ez az energiaforrás, hogy a földgáz részaránya Németország teljes tüzelőanyag-felhasználásán belül 55 százalék.