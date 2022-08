Ami néhány hónapja még elképzelhetetlennek tűnt, az most bekövetkezett: a német lakosság jelentős többsége, 81 százaléka áll a megmaradt három atomerőmű év végén lejáró engedélyének meghosszabbítása mellett. Az ARD DeutschlandTrend-ben megkérdezettek 41 százaléka hosszabbítaná meg az erőművek működését néhány hónappal, míg szintén 41 százalékuk hosszútávon is hasznosnak találná az atomenergia további felhasználását. A német koalíciós kormányzásban továbbra sincs egyetértés, de nemrég már maga Olaf Scholz kancellár is úgy nyilatkozott, hogy lehet értelme az atomerőművek további használatának.

Fotó: Christof Stache/AFP

Az engedélyek meghosszabbításának legnagyobb ellenzői továbbra is a Zöldek politikusai, azonban a párt szimpatizánsai már nem osztják a véleményüket.

Az ARD felmérése szerint a zöldpárt szavazóinak 61 százaléka támogatná az atomenergia használatát, hét százalékuk akár hosszú távon is.

Nem volt meggyőző tehát a ZDF kampánya sem, ahol manipulált képekkel próbálták a lakosságot meggyőzni az atomenergia elhagyásáról.

A német Tagesschau most végig vette, mivel járna az, ha az atomerőművek engedélyét meghosszabbítanák néhány hónappal vagy két-három évvel, vagy akár korlátlan időtartamra.

Első forgatókönyv: 2023 nyaráig történő meghosszabbítás

Jövő nyárig elegendő fűtőelemmel rendelkezik a még működő három erőmű, így ez nem okozhat gondot. Hasznos lenne abból a szempontból is a néhány hónapos hosszabbítás, mivel télen nem termelhető elegendő áram a nap és a szélenergia segítségével. Ehhez a forgatókönyvhöz módosítani kellene a német atomtörvényt, valamint tisztázni kellene az engedélyek meghosszabbításával járó biztonsági és felelősségi kérdéseket is.

A bajorországi Isar 2 és a baden-württembergi Neckarwestheim 2 üzemeltetői azonban alapvetően kijelentették, hogy készek a további működésre.

A német gazdasági minisztérium már felkérte a nagy villamosenergia-hálózatok üzemeltetőit, hogy vizsgálják meg a villamosenergia-ellátás kockázatait különösen nehéz körülmények között, úgynevezett stresszteszt folyamán. Ha az augusztusban véget érő teszt nagy kockázatokat jelez, akkor az erőművek engedélyeinek meghosszabbításával szembeni politikai ellenállás letörhető. A Tagesschau nyolcvan-kilencven százalékra teszi ennek esélyét.

Második forgatókönyv: az atomerőművek még két-három évig tovább működhetnek

Mind az ellenzékben lévő uniópártok (CDU-CSU), mind a kormányon lévő FDP ezt a szcenáriót támogatná.

Markus Söder a CSU elnöke az Isar 2 atomerőműben tett látogatása során a legalább 2024 közepéig tartó meghosszabbítás mellett kampányolt.

Ehhez azonban szükséges lenne egy átfogó biztonsági felülvizsgálat is, melyet az atomtörvény tízévente ír elő, és amelyet már 2019-ben végre kellett volna hajtani. Ha ezekre a nagyobb biztonsági ellenőrzéseket sor kerülne, akkor az erőműveket ideiglenesen le kellene állítani, valamint új fűtőelemeket is be kell szerezni. A jogi és mindenekelőtt politikai akadályok azonban lényegesen magasabbak, mint egy 2023 nyaráig tartó ideiglenes meghosszabbításnál, így a Tagesschau harminc-negyven százalék közé teszi ennek valószínűségét.

Harmadik forgatókönyv: az atomerőmű leállítási program leállítása

Az AfD kivételével a német parlamenti pártok egyike sem támogatja az atomenergia tartós használatát. Egyes vitákban azonban felvetődik a kérdés, hogy honnan lesz elektromos áram a következő években, amikor az energetikai átállás részeként a német gazdaságot egyre inkább villamosenergia-alapúvá alakítják át. Az FDP elnöke, Christian Lindner pénzügyminiszter rámutatott, hogy nemcsak a következő hónapokban, hanem a következő években is több villamos energiát használnak majd fűtésre.

Az Európai Bizottság pedig arra kérte a tagállamokat, hogy a jelenlegi veszélyhelyzetre tekintettel vizsgálják felül az atomerőművek leállításáról szóló döntéseiket. Tehát ha más országok Németországgal való szolidaritásból spórolnak a gázzal, akkor cserébe Németországtól elvárható, hogy szolidaritást tanúsítson a villamosenergia-ügyekben.

Ennek az esélyét azonban a Tagesschau csupán tíz százalékra teszi.