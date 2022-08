A szállodai szolgáltatások forradalmasítását ígéri a Software Development LLC új applikációja, a Bodhi Guest App, mely a szálloda vendégei számára lehetővé teszi, hogy az ajtókat nyissák/zárják, a világítást felkapcsolják, beállítsák az árnyékolást vagy épp a klímát, működtessék a szórakoztatóelektronikai berendezéseket, hívják a személyzetet az Apple vagy Android telefonjukon vagy más eszközökön keresztül – írja a Breaking Travel News.

A Software Development egyik partnere, Will Gilbert elmondta, hogy mivel az applikáció böngészőből is elérhető, így telepítést sem igényel, elég ha a szálloda linket biztosít a szobához és már használhatják is az utazók.

Fotó: Shutterstock

Mivel a Bodhi számos népszerű ingatlankezelő rendszerrel működik együtt, az applikáció összekapcsolása a megfelelő szobával szintén nem jelenthet gondot, így belépést követően csak a hozzárendelt szobát tudják irányítani a szálloda vendégei.

Lehetőség van emellett arra is, hogy a sajátmárkás alkalmazással kösse össze a szálloda az applikációt.

Az utazás kényelmét növelő megoldás minden böngészőből működik, ha az eszköz rendelkezik internet kapcsolattal, működik a legtöbb elektronikus zárral, képes integrálni számos népszerű eszközt, amik a szobák világítását vagy épp klímáját vezérlik, de akár távkapcsolóként is működik.

Mindezek mellett képes szállást foglalni, hívni a személyzetet és más szállodai szolgáltatásokat, de tartalmazhatja a különböző napi programlehetőségeket vagy a környék térképét és csetelésre is használható, de lehetőséget kínál egyedi megjelenítésre is a szállod kívánalmainak megfelelően.

A felhőalapú Bodhi szolgáltatását azonban nem csupán szállodák használhatják, az működhet irodákban vagy épp magánlakásokban is.