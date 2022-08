Egyre gyakrabban írhatja felül az időjárás a nyaralási terveket és hosszabb távon az emberek szokásait is a régióban, hiszen már július közepén olyan hírek érkeztek, mint: a londoni lutoni reptéren le kellett zárni a kifutópályát a hőség miatt, az Egyesült Királyságban törölni kellett a vasúti járatokat a túlhevült vágányok miatt, Franciaországban pedig több mint két tucat meteorológiai állomás mérte minden idők legmagasabb hőmérsékletét. Az erdőtüzek pedig Franciaország, Spanyolország, Portugália, Olaszország és Görögország turisztikai régióiban óriási pusztítást végeztek, köztük Athén külvárosában is.

Ha a város központjában volt és lenézett az Akropoliszról, láthatta a távolban a vörös ködöt– emlékezett vissza Peter Vlitas, az Internova Travel Group alelnöke, majd hozzátette, hogy a szállodája körül is gomolygott a füst, és be kellett zárni az ablakokat, hogy a finom hamu nem hulljon be a szobába. Ugyanakkor az athéni élet nagyjából a szokásos módon zajlott.

Éjszakánként a kocsmák tele vannak, a taxisok pedig nagyon is elfoglaltak, ami mindig remek mérőszám. Rekordszámú turista látogatta meg a mediterrán országot.

Miután több mint két éve halogatták nyaralásukat a járvány miatt, a turisták még az időjárási viszontagságok ellenére sem hajlandók lemondani utazásaikat. Azonban a szakemberek szerint egyre többen módosítják terveiket a magas hőmérséklet miatt: akár úti célt cserélnek, akár a napirendjüket módosítják, akár egy-két hónappal előbb vagy később utaznak inkább.

Tekintettel az éghajlatváltozás ütemére, az ilyen módosítások valószínűleg gyakoribbá és szükségesebbé válnak az elkövetkező években, ami a The New York Times szerint különösen igaz az európai utazásokra. A kutatók várakozásai szerint hosszabbak, gyakoribbak és intenzívebbek lesznek a hőhullámok a jövőben, így érthető, amiért a turisták inkább az áprilisi, a májusi vagy a szeptemberi és az októberi hónapokra foglalja le az utazásait, valamint azt is inkább a vízparti, vagy északi területekre.

Sokan az utolsó pillanatban módosították az útiterveket és a hűvösebb régiók felé vették az irányt

Karen Magee, az In the Know Experiences luxus utazási iroda vezérigazgatója is hasonló tendenciákat tapasztalt. Július közepétől elkezdték hívni az ügyfelek, akik a hőség miatt módosítani szerették volna az utazásaikat, amire még sosem volt példa. Volt, aki az olaszországi körútja során inkább kihagyta Rómát, és inkább a szellősebb tengerparti kisvárosokat választotta.

Dolev Azaria, az Azaria Travel alapítója is segített átfoglalni egy család nyaralását az utolsó pillanatban, így Róma helyett végül Amszterdamban töltötték a jól megérdemelt pihenésüket. Más ügyfelek pedig Szicíliára cserélték a toszkán utazásaikat.

A cél az, hogy az ügyfeleket a perzselő hőség sújtotta városokból átköltöztessük a vízparti területekre– mondta Azaria, hozzátéve, hogy olyan azért nem volt, aki lemondta volna teljesen a nyaralását. A jövő évre is hasonlóan nagy keresletet várnak, azonban a nyári szezon akár októberig is kitolódhat majd.

Nem csupán a járvány miatti utazási kedv tarthatta azonban vissza a lemondástól a turistákat, hiszen akik a rendkívüli hőség miatt mondták volna vissza, elestek volna a befizetett összegtől. Dan Drennen, az Utazásbiztosítási Központ igazgatója szerint még az utasbiztosítás sem valószínű, hogy fedezi a hőhullám miatti lemondásokat.

Az egyetlen megoldás a „bármilyen okból kifolyólag lemondható” biztosítás lehet, ami azonban jellemzően 40 százalékkal drágább, mint a normál fedezet, és így is csupán az utazás teljes költségének maximum 75 százalékát térítik vissza.

Mediterrán tippek és trükkök a perzselő hőség ellen

Akik végül mégis a nyaralás mellett döntenek, számos trükköt bevethetnek, hogy elviselhető legyen a hőség. A délutáni túrákat átfoglalhatják a hűvösebb esti órákra, valamint vihetnek magukkal kis kézi ventilátort és napernyőt is.

Héctor Coronel Gutierrez, a madridi városi tanács turisztikai igazgatója azt is tanácsolta, hogy keressenek olyan zöldövezeteket, ahol sok az árnyékos terület és szökőkút is van. Bár eddig légkondicionált helyiségeket is könnyű volt találni, azonban a kormány legújabb intézkedései szerint a bevásárlóközpontok, filmszínházak, repülőterek és más helyszínek nem állíthatják 27 Celsius-fok alá a termosztátokat.

Az író és utazásszervező, Rick Steves, aki nemrégiben tért vissza Spanyolországból, úgy látja, hogy még mindig jobb olyan helyekre utazni, amik már hozzá vannak szokva a hőséghez, hiszen már kialakult egy életstílus, ami segít elviselni – sziesztát tartanak, vászon napellenzőkkel védik a látogatókat a sétányokon, és az éttermekben is kellemes a hőmérséklet. Emellett érdemes előre lefoglalni a múzeumi belépőket, hogy ne kelljen sorban állni, valamint esetleg fontolják meg, hogy inkább a tavaszi vagy őszi szezonban látogatják meg az országokat.