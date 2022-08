Augusztusban is folytatódott az üzleti kilátások romlása Németországban az Ifo Intézet friss kutatása szerint – írja a Bloomberg. A száguldó infláció és az elszabaduló energiaárak hatására a következő hat hónapra vonatkozó várakozásokat jelző mutató értéke 80,3-re csökkent a júliusi 80,4-ről, a szakértők azonban ennél nagyobb esésre számítottak.

Fotó: Shutterstock

A jelenlegi kondíciókat jellemző mutató is csökkent, a júliusi 97,7-ről 97,5-re, ám ez a visszaesés is elmarad a várakozásoktól, és a német gazdaság ellenállóbbnak bizonyult az orosz energiaszállítások elmaradása mellett is a félelmek által valószínűsítettnél.

Ennek ellenére az üzleti kutatások rávilágítanak arra, hogy

az orosz energiafüggőség miatt Németország a gyenge láncszem az eurózónában,

így az S&P Global felmérései szerint már júliusban megindult az ország gazdaságának zsugorodása, ami augusztusban is folytatódott.

Noha a német GDP második negyedévéről szóló legfrissebb adatok szerint 0,1 százalékot nőtt a gazdaság, a várakozások a harmadik negyedévre már visszaesést jeleznek. A Bundesbank a héten azt valószínűsítette, hogy a német gazdaság a harmadik negyedévben még elkerülheti a csökkenést, ám a negyedik negyedévre és 2023 első negyedére már ők is a visszaesés lehetőségének növekedését prognosztizálják, míg az infláció az év végére elérheti a 10 százalékot.