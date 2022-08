Az emelkedő infláció egyre visszább veti a fogyasztói kiadásokat az Egyesült Államokban. A Walmart, az ország legnagyobb kiskereskedője is arra figyelmeztetett a közelmúltban, hogy az élelmiszerek és a benzin árának emelkedése miatt az emberek elkezdték visszafogni a kiadásokat. A kereskedő bejelentése után több marketinges is csökkentette a hirdetési kiadásait, mivel úgy gondolják, hogy amikor már a Walmart is visszaesésről számol be, megerősítést nyernek a legrosszabb félelmeik – írja a Wall Street Journal.

Az amerikai televíziós hálózatok és hírügynökségek már megérezték a reklámpiac lassulását. A Warner Bros. Discovery szórakoztatóipari-, és médiakonglomerátum olyan csatornák tulajdonosa, mint a CNN, a TNT és a Food Network, csökkentette is az idei és jövő évi kilátásait. A vállalat arra számít, hogy a harmadik negyedévben a globális hirdetési eladások akár két számjegyű csökkenést is mutathatnak.

Tekintettel a kedvezőtlenebb makrokörnyezetre, visszaesett a reklámpiaci kereslet is – ismertette Gunnar Wiedenfels, a Warner Bros. Discovery pénzügyi igazgatója.

2020-ban még 7,1 ezer milliárd értékesítési tevékenységet generált a reklámpiac az Egyesült Államokban az IHS Markit tanulmánya szerint. Szakemberek szerint azonban a reklámozás gyakran az első kiadások közé tartozik, amelyeket a gazdasági bizonytalanság idején azonnal csökkentenek a vállalatok. Amikor ez megtörténik, a digitális vállalatok érzik meg elsőként.

A múlt hónap végén a digitális reklámozás nagy szereplői, mint például a META, Snap és a Twitter is közzétette, hogy a gyenge negyedéves eredményekért részben a hirdetésszám csökkenése a felelős. A Google anyavállalata, a digitális reklámozással foglalkozó Alphabet is az elmúlt két év leglassúbb negyedéves értékesítési növekedéséről számolt be, mivel a hirdetők visszalépése hatással volt YouTube-ra is. Továbbbá pórul járhat a két legnagyobb streaming szolgáltató, a Netflix és a Disney Plus is, akik jelenleg azon fáradoznak, hogy a szolgáltatásaikat hirdetés alapú opcióval is kiegészítsék.

Úgy tűnik, hogy elkezdett visszaesni a gazdaság, amely nagy hatással lesz a digitális hirdetési üzletágra– mondta Mark Zuckerberg, a META vezérigazgatója.

A Paramount Global csütörtökön közölte, hogy televíziós tevékenységének bevétele – a legnagyobb üzletága, amely olyan egységeket foglal magában, mint a CBS, az MTV, a Nickelodeon és a Comedy Central – lényegében stagnált, mivel 6 százalékkal csökkent a reklámtevékenység.

Egyszerre látunk ellenszelet és hátszelet a reklámiparban – nyilatkozta Bob Bakish, a Paramount vezérigazgatója, majd hozzátette, hogy több kihívással is szembe kell néznie a digitális reklámpiacnak, többek között az ellátási lánc fennakadásaival is, amely például nagymértékben érinti az autóipart. Ettől függetlenül Bakish látott néhány területet a legutóbbi negyedévben, amelynél továbbra is erős hirdetési szempontból, ilyen volt a technológiai szektor, valamint a turizmus. Az év második felében azonban átvehetik tőlük az irányítást a gyógyszergyártó cégek és a politikai hirdetések az amerikai félidős választások előtt.