Az utóbbi napokban a kávébab világpiaci ára fontonként (0,45 kilogramm) 2,35 és 2,40 dollár között ingadozott, átmenetinek bizonyult tehát a vietnámi esőzések és a szintén csapadékosabbra forduló brazíliai időjárás miatti árcsökkenés. Persze a jegyzés még mindig nem érte el a múlt heti 2,4295 dolláros árat, amely nem mellesleg hathavi csúcsot jelentett.

Fotó: Shutterstock



Az arabica kávébab azonnali és határidős eladási árai egyébként a New York-i Interkontinentális Tőzsdén, az ICE-n alakulnak ki. Az ottani ár, az úgynevezett C ár határozza meg az arabica kávé globális átlagárát.

A kereskedők szerint az esőzéseknek elvileg valóban árcsökkentő hatásuk lehet, mivel csillapítják az aggodalmakat, hogy a korai virágzás után nem lesz elegendő nedvesség a kávé rügyeinek és bogyóinak fejlődéséhez. A tőzsdei készletek növekedése szintén mérsékli az árakat.

Az ICE által hitelesített arabicakészlet augusztus 29-én 663 874 zsákot tett ki, azaz szépen visszapattant az augusztus 15-i 571 580 zsákos 23 éves mélypontról.

A kávéval a koronavírus-járvány kitörése előtt, 2019 májusában különben fontonként 0,85 dolláron kereskedtek, ami 2004 óta a legalacsonyabb szint volt. Az év végére viszont az ár 1,25 dollárra emelkedett.

Mivel pedig a világ fő termelőjének számító Brazíliában 2021 júliusában súlyos fagyok voltak, két kemény éjszaka alatt 2,5 dollárig száguldottak az árak. Idén júliusban a jegyzés már elérte a 2,6 dollárt, ám augusztus elején 2,16 dollárra esett vissza.

Az elemzők szerint most az ellenállásként azonosított 2,4 dolláros árküszöböt kell figyelni, ha ezt a szintet tartósan áttöri a jegyzés, borítékolható a további dinamikus emelkedés.



Eltérő mennyiségi előrejelzések



Az árak alakulása a termés mennyiségétől is függ, ám az idei brazíliai termésre vonatkozó előrejelzések jelentősen eltérnek egymástól. A Safras & Mercado tanácsadó cég 61,1 millió zsákot vár. Az amerikai mezőgazdasági minisztérium (USDA) viszont 64,3 millió zsákra becsüli a termést.

A brazil kormány sokkal szkeptikusabb, csupán 53,4 millió zsákot vár.

Fotó: Mauro Pimentel / AFP

Ez viszonylag kevésnek számít. A Safras & Mercado legutóbbi felmérései szerint a brazil kávészüret mintegy háromnegyedét július 26-ig betakarították. Egy évvel ezelőtt ilyenkor már 77 százaléknál tartottak, az ötéves átlag pedig augusztus végén 80 százalék.

A brazil kávétermesztők arról számoltak be, hogy a termés mennyisége alacsonyabb a vártnál, ami megerősíti az idei kávétermésre vonatkozó meglehetősen pesszimista előrejelzéseket.

Európában is emelkednek a fogyasztói árak



Az elmúlt hónapokban a kávé ára Európa-szerte és idehaza is emelkedett. Bár sok helyütt a kávézók eleddig meglehetősen visszafogottan srófolgatták áraikat, szakértők szerint ebben hamarosan változás áll be. A kávézók többségének ugyanis az utóbbi időben csökkent az árrése.

Szakértők szerint Magyarországon is érezni fogjuk a további világpiaci áremelkedés hatásait, mivel rengeteg brazil kávét importálunk.

Ez még akkor is így van, ha Brazília már nem olyan egyeduralkodó a piacon, mint amilyen korábban volt, hiszen a dél-amerikai óriás továbbra is meghatározó trendteremtő maradt, meghatározza, milyen irányba tartsanak az árak.

A kedvezőtlen éghajlati jelenségeken túl a megnövekedett kereslet, valamint a geopolitikai feszültségek és a világjárvánnyal kapcsolatos logisztikai problémák is alaposan hozzájárultak az elmúlt két évben a magasabb nagykereskedelmi árakhoz.

Fotó: Shutterstock

A bivalyerős dollár is ludas



Eközben a világ legnagyobb robustaszállítójaként ismert Vietnám készleteit is kisöpörték, s a délkelet-ázsiai ország termelése várhatóan 2022–23-ban is csökkenni fog. A kereskedők szerint ugyan a hétvégi esőzések valamelyest Vietnámban is javíthatják a terméskilátásokat, de valószínűleg nem tudják teljesen elhárítani a nyári extrém száraz időjárás által okozott károkat.

Mivel az ICE-n a kávé tőzsdei árát dollárban határozzák meg, a gyenge euró és forint is megviseli az európai és itthoni fogyasztást. A vállalkozások emellett munkaerőhiányról is panaszkodnak.

Ezek a tényezők pedig arra kényszerítik az üzemeltetőket, hogy költségeik egy részét hárítsák át a vásárlókra, illetve barátkozzanak meg az alacsonyabb árréssel bizonyos termékek esetében.



Visszafogják az áremelkedést a határidős szerződések



A fogyasztók szerencséjére az áremelkedést előidéző tényezők nem egyformán hatnak a termesztőkre, attól függően, hogy milyen szerződéssel rendelkeznek, és milyen fajtát termesztenek.

A legtöbb termesztőországban a kisbirtokosok többsége számára a bevételek inkább a határidős szerződések áraival korrelálnak, hiszen sok gazdálkodó a világjárvány kitörése előtt határidős szerződéseket kötött a multinacionális cégekkel, ezért most nem tudnak profitálni a magasabb árakból.

Nőttek azonban a munkaerőhiány miatt is a gazdák költségei, különösen Latin-Amerikában. A világ harmadik legnagyobb kávétermelőjének számító Kolumbia egyes részein a munkabérek csaknem megduplázódtak.

Hallottam már olyanról is, hogy a kolumbiai kisgazdaságok tulajdonosai inkább elszegődnek kávészedőnek, ahelyett, hogy a saját földjeiket művelnék

– mondta a Deutsche Wellének (DW) Karl Wienhold, Portugáliában élő kávészakértő.

A magasabb üzemanyagárak ugyanakkor elsősorban a nagy gazdaságokat sújtják, mivel ezek jellemzően erősen gépesítettek.

Fotó: Shutterstock

A gyengébb termés sokszor csak ürügy az áremelésre



A gazdák termelési költségei a műtrágyamizéria miatt is emelkednek. A nitrogénműtrágya előállításához tudniillik földgázt használnak, és Oroszország a vezető műtrágyaexportőr.

A legnagyobb félelmünk, hogy Oroszország leállítja az exportot, egyelőre nem vált valóra. A kereskedelmi adatok minimális fennakadást mutatnak az Oroszországból Brazíliába irányuló exportban

– mondta szintén a DW-nek egy londoni kereskedő.

Az említetteken túl további gondot okoznak a globális szállítási és ellátási láncok fennakadásai, mert a kávét konténerekben szállítják Európába, és a rendelkezésre álló konténerek és hajók száma korlátozott az utóbbi időben – mondta az InfoRádióban Nezvál Máté, a 42 Coffee tulajdonosa, kávépörkölő mester, hozzáfűzve, hogy