Az Apple egyik legfontosabb beszállítója, a tajvani Foxconn és a bányászatban tevékenykedő, indiai Vedanta közösen épít csipgyárat Indiában – írja a Financial Times.

Fotó: Shutterstock

A projekt értéke 19,5 milliárd dollár, helyszíne az ország nyugati részén található, több mint 60 milliós Gudzsarát, amely Narendra Modi szülőállama.

A komplexum 2024-re lesz működőképes, 2026-ban fog teljes kapacitáson üzemelni, és a félvezetők mellett okostelefonokhoz való kijelzőket is fog gyártani. A Vedanta és a Foxconn 63, illetve 37 százalékos részesedéssel rendelkezik majd a közös vállalkozásban, a Vedanta 100 százalékot fog birtokolni a létesítmény képernyőgyártó egységében.

A Foxconn műszaki partnerként működik közre, míg a Vedanta finanszírozza a projektet, az utóbbi a csipgyártás irányába kíván terjeszkedni.

A Vedanta vezérigazgatója szerint az üzem a helyi keresletet fogja kielégíteni, ami a következő tíz évben erősen növekedni fog. Az állam vezetője kijelentette, hogy a régió kész minden támogatást megadni a projekthez, amely a tervek szerint százezer munkahelyet fog létrehozni. A Foxconn közleményében azt írta, hogy az állam infrastruktúrája és a kormány aktív támogatása növeli a félvezetőgyár létesítésébe vetett bizalmat.

Narendra Modi víziója, hogy Indiát a csipgyártás globális központjává tegye. Ennek érdekében az izraeli ISMC és az abu-dzabi székhelyű Next Orbit Dél-Indiában tervez félvezető gyárat létrehozni.

Azonban több szakértő is megkérdőjelezte, hogy a születőben lévő iparág valaha is sikerrel veheti fel a versenyt a csúcsminőségű félvezetők tajvani, kínai, dél-koreai és más országokban már működő gyártóival, miközben az Egyesült Államok, Japán, Kína, Szingapúr, Dél-Korea, Tajvan és Németország is támogatja a gyártókapacitások hazai kiépítését.

Egyesek azzal érveltek, hogy a csipgyártóknak nyújtott kormányzati támogatásokat jobb lenne a helyi informatikai szakemberek képzésére fordítani, akik hozzájárulhatnának az értéklánc más olyan részeihez, amelyekben India alacsonyabb munkaerőköltségei előnyt jelentenek, például a félvezető-csomagolás vagy a tervezés területén.

Mindenesetre az üzem lesz az egyik első kézzelfogható eredménye India államilag támogatott betörésének a csipgyártásba. A Modi-kormány decemberben jóváhagyott egy 10 milliárd dolláros ösztönzőtervet, amelynek célja, hogy befektetőket csábítson a félvezetők gyártásába és a kapcsolódó iparágakba.