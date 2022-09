Az angol rockegyüttes, a Muse történelmet írt azzal, hogy a most megjelent, az Egyesült Királyságban listavezető albumát részben NFT formában adták el – írja a The Guardian.

Fotó: Rolf Vennenbernd / Getty Images

A zenekar Will of the People című albumával érte el ezt a bravúrt, amely a múlt héten jelent meg limitált példányszámú NFT formájában, valamint a hagyományos módon is.

Az albumból több mint 51 ezer darabot adtak el az első héten, bár ebből csak ezer példány volt NFT, tehát kevesebb mint 2 százaléka.

A Will of the People NFT formája az album letölthető változatát tartalmazta, amely alternatív borítótervvel és a Muse tagjainak digitális aláírásával volt ellátva. Ez a zenekar hetedik olyan projektje, amely az első helyig jutott, ezzel Elton John, Paul McCartney, George Michael, a Prodigy és a Killers nyomdokaiba lépett.

Az NFT-albumok már néhány hónapja felkerülhetnek a slágerlistákra, például egy manchesteri rapper debütáló, a múlt heti lista második helyére kerülő albuma szintén részben NFT-változatban került piacra a hagyományos módok mellett, de listavezető eddig nem érte el ezt a bravúrt.