Nigéria olajkitermelése átlagosan napi 1,18 millió hordóra csökkent augusztusban, ami 1997 óta a legalacsonyabb érték az OPEC szerint. Ez a mennyiség korábban sosem esett napi 1,4 millió alá, még akkor sem, amikor a Niger folyó deltájában 2009–10-ben, majd 2016-ban terroristatámadások zajlottak.

Fotó: AFP

Ennek oka az ipari méretűvé vált lopás, amely az ország elnöke szerint már a költségvetést is súlyosan érinti. A visszaesés mértékét jelzi, hogy a régóta

legnagyobb afrikai olajexportőr Nigériát júliusban megelőzte Angola.

A legnagyobb kitermelést az idén Nigéria januárban érte el napi 1,68 millió hordóval, miközben az országnak napi 2 milliós az exportkapacitása.

Augusztusban az állami olajvállalat szerint nagyjából napi 700 ezer hordó hiányzott, vagyis ennyi kerülhetett a tolvajok kezébe. Egyes cégek arról számoltak be, hogy az általuk a csővezetékbe táplált olaj mintegy 80 százaléka eltűnik. Van olyan vállalat, amely emiatt átmenetileg be is szüntette a kitermelést. A tolvajok azonban olyan szervezettek és szemtelenek, hogy ilyen esetben felhívják az olajipari dolgozó szakszervezetét és fenyegetni kezdik őket.

A szakszervezetek csütörtökön országszerte tiltakozó gyűléseket szerveztek, és általános sztrájkkal fenyegetnek arra az esetre, ha a kormány nem lép fel a tolvajokkal szemben.