Dollármilliárdokat szed be az energiacégektől Varsó

Nagyjából 13,5 milliárd zloty, azaz 2,75 milliárd dollár bevételt vár az energiacégek megadóztatásából Lengyelország. Erről Jacek Sasin miniszterelnök-helyettes, kincstárügyi miniszter beszélt a hétvégén a Reuters hírügynökség jelentése szerint. A befolyt összegből a háztartásokat támogatnák, a megugró rezsiköltségeikre költhetnék.

Fotó: NurPhoto via AFP

Tegnap küldtem egy javaslatot a kormányfőnek, hogyan lehetne megadóztatni a magáncégeket, amelyek extraprofitot értek el

– közölte Sasin.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök korábban többször is beszélt arról, hogy több cég is jelentős profitra tesz szert a megugró energiaárak miatt és ezeket meg kellene osztaniuk a fogyasztókkal is.

A terv szerint egy olyan törvényt fogadnának el, amelyben ársapkát tennének az „érzékenyen érintett” intézmények fogyasztására, vagyis az iskolák és a kórházak esetében maximalizálnák, hogy mennyiért adhatják el a számukra az gázt és az áramot. A lengyel kormány korábban már más szektorokra is tervezett extraprofit-adót kivetni, például a bankszektorra.