A német kormány arra számít, hogy a jelenlegi után újabb karbantartási munkák okoznak majd fennakadást október közepén az Északi Áramlat-1 vezetéken – tudta meg a Bloomberg jól értesült forrásból. A vezeték újabb leállítása pedig hosszabb lehet, mint a most zajló, amelyet három naposra terveznek, és amely az orosz kormány feltételezése szerint szombaton befejeződik.

Fotó: JAN WOITAS / AFP



„Nem szabad arra számítanunk, hogy jön télen gáz az Északi Áramlat-1-en” – mondta csütörtökön újságírók előtt Robert Habeck alkancellár, gazdasági miniszter, hozzátéve, hogy nincs kapcsolatban a Gazprommal.

„Amire azonban számíthatunk az, hogy semmiféle módon nem támaszkodhatunk Oroszországra vagy a Gazpromra. A többi színtiszta spekuláció” – tette hozzá.



Habeck és Olaf Scholz kancellár azzal vádolja a Kremlt, hogy fegyverként használja Európa orosz gáztól való függőségét, hogy visszavágjon az ukrajnai háború miatt bevezetett szankciókért. A kontinens országai kihasználták a nyári alacsony keresletet, és a tervezettnél gyorsabb ütemben töltik fel a gáztárolókat, így készülnek arra az eshetőségre, hogy Moszkva minimális szinten tartja a szállításokat, ez azonban kevés lehet. Németország fokozza a cseppfolyósított földgáz (LNG) beszerzéseket is, egy ötödik lebegő terminált is tervez, ezeket ugyanis gyorsabb és olcsóbb felállítani. LNG-terminálokat terveznek a balti államokban, Olaszországban és Franciaországban is, Hollandiában kettő pedig már szeptemberben fogadja az importot. Az ötödik német terminál legalább évi ötmillió köbméter gáz fogadására lesz alkalmas, és a tervek szerint 2023 negyedik negyedévében kezdi meg a működést.

Csak ezek a lebegő terminálok képesek lesznek kielégíteni a teljes német igény harmadát a jövő év végére.



Scholz egyébként csütörtökön úgy vélekedett, hogy Németország energiaválság nélkül képes túlélni a telet akkor is, ha leállnak az orosz szállítások. Ebben az esetben vehetnek ki gázt a tárolókból, és vásárolhatnak Norvégiától és Hollandiától is. Megerősítette, hogy támogatja egy új gázvezeték megépítését is Spanyolországból Franciaországon keresztül Európába az afrikai gáz szállítására.