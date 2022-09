Először merészkedik ki Kínából Hszi Csin-ping a járvány kitörése óta, Putyinnal találkozik

Több mint két év után először hagyja el Kínát a héten Hszi Csin-ping, hogy Közép-Ázsiába utazzon, és találkozzon az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal is. Az útra mindössze egy hónappal azelőtt kerít sort, hogy megerősítené pozícióját a Kínai Kommunista Párt 20. kongresszusán.

Fotó: Noel Celis / AFP

A Covid–19-világjárvány kezdete óta Hszi első külföldi úticél-választása is azt sugallja, hogy biztos a hatalom megszerzésében és a harmadik ciklus megkezdésében. Miközben ingatag a világgazdasági helyzet, a szomszédos Tajvan szigetével válságos Peking kapcsolata, és Oroszország is konfrontálódott a Nyugattal az ukrajnai háború miatt, Hszi szerdán Kazahsztánba látogat. Ezután pedig részt vesz a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján Üzbegisztánban, Szamarkand városában, ahol találkozik Putyinnal is.

Tajvan titkos fegyvere megóvhatja a szigetet Peking haragjától A szigeten található a világ legfejlettebb félvezetőit gyártó kapacitás több mint 90 százaléka, a TSMC bevételének azonban csak minimális hányada származik Kínából.

A találkozó lehetőséget ad Hszinek, hogy hangsúlyozza befolyását, miközben Putyin demonstrálhatja Oroszország ázsiai elközeleződését, emellett kifejezhetik az Egyesült Államokkal szembeni ellenállásukat is.

Szerintem minden Hsziről szól: meg akarja mutatni, mennyire magabiztos belföldön, és el szeretné érni, hogy a nyugati hegemóniát ellenző nemzetek nemzetközi vezetőjének tekintsék

– nyilatkozta a Reuters hírportálnak George Magnus, a Red Flags című könyv szerzője. Hozzátette, Kínának továbbra is érdekében áll, hogy Moszkvában Nyugat-ellenes vezető legyen hatalmon.

Kína egyre többet kereskedik, Oroszországgal feltűnően A szigorú zéró-Covid-politika miatti bezárások és az ingatlanválság a világ második legnagyobb gazdaságát is sújtják, így nem csoda, hogy a vasárnap közzétett erős külkereskedelmi adatok sokkolták a szakértőket.

Mindeközben a Nyugat aggodalommal figyeli a két ország határok nélküli partnerségét, amely egyre erősödni látszik.

2022 első hét hónapjában közel harmadával nőtt a kereskedelem Oroszország és Kína között.

Fotó: Alexei Druzhinin / AFP

A látogatás bizonyítja, hogy Kína nemcsak a „szokásos üzletmenetet” hajlandó folytatni Oroszországgal, hanem kifejezett támogatást is mutat, és felgyorsítja az összhang kialakulását

– nyilatkozta Alekszandr Koroljev, az Új-dél-walesi Egyetem professzora.

Peking nem hajlandó elhatárolódni Moszkvától, még akkor sem, ha tetemes reputációs költségekkel kell szembenéznie, és másodlagos gazdasági szankciók célpontjává válik.

Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

Két éven belül elkezdhetik építeni az orosz–kínai gázvezetéket Mongólián át Egy hatalmas rézbányabővítés is jó úton halad a Góbi sivatagban.

Hszi már 38 alkalommal találkozott személyesen Putyinnal, amióta 2013-ban Kína elnöke lett, ugyanakkor Joe Biden amerikai elnökkel a 2021-es beiktatása óta még nem találkozott. Legutoljára februárban találkozott a két vezető, néhány héttel azelőtt, hogy az orosz elnök elrendelte volna Ukrajna invázióját. Kína később is tartózkodott attól, hogy elítélje Oroszország Ukrajna elleni hadműveletét, vagy „inváziónak” nevezze azt, amit a Kreml „különleges katonai műveletnek” minősített.