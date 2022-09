Kesereghet egy sort Silvio Berlusconi olasz médiamogul, aki nemcsak a hétvégi olasz választásokon, hanem az üzleti életben is visszafogottan szerepelt. A korábban az olasz miniszterelnöki posztot négy alkalommal is betöltő Berlusconi pártja, a Forza Italia a remélt szavazatmennyiség felét szerezte csak meg a parlamenti választásokon, és most ugyancsak feleződéssel kellett szembesülnie, ami családi vállalkozása, a MediaForEurope (MFE) idei első féléves üzemi nyereségét illeti.

Fotó: Matteo Bazzi / ANSA / AFP

Berlusconi összességében nem panaszkodhat, pártja minden bizonnyal részese lesz a formálódó szélsőjobboldali olasz kormánykoalíciónak, de hogy meddig lesz hajlandó a harmadhegedűs szerepét eljátszani az Olasz Testvérek pártjának vezetője, egyben kormányfőjelöltje, Georgia Meloni és a Liga-vezér Matteo Salvini mögött, azt az átlagosan másfél évre hitelesített olasz kormányokhoz szokott taljánok is csak találgatják.

A háttérszereplés ugyanis nem az ő műfaja.

A tévé- és médiaszereplés viszont annál inkább, s ehhez a technikai háttere mindenben adott, hiszen Berlusconié Olaszország vezető kereskedelmi műsorszolgáltatója, a MediaForEurope. Amely azonban a tőle megszokotthoz képest gyengébben muzsikál. Szerdai hivatalos közzététele szerint a júliussal zárult hat hónapban a médiaóriás kamat- és adófizetés előtti eredménye (EBIT) 112 millió euróra zuhant, ez az egy évvel korábbi időszak adatának alig a fele.

Mindezt úgy, hogy a tárgyidőszakban a társaság legfőbb bevételi forrása, a belföldi hirdetésekből befolyt összegek 976,4 millió euróra rúgtak, szemben az egy évvel korábbi a 976,9 millióval. A szűk félmilliós különbözet és a feleződött profit arra utal, hogy költségoldalon jókora sokk érte az MFE-t.

Fotó: Miguel Medina / AFP

A gyorsjelentés az energiaköltségek elszabadulásával magyarázza a váratlan jelenséget, megjegyezve, hogy ennek negatív hatását bevételi oldalon az ellaposodott hirdetési piac sem tudta kompenzálni. És ez a következő időszakban sem lesz másképp, ezt már a cégvezetés is elismerte, hivatkozva az orosz–ukrán háború negatív következményeire és az emiatt fenyegető világgazdasági recesszióra, amely alól Európa egyik legeladósodottabb országa sem képes kivonni magát.

Berlusconi Vlagyimir Putyin egyik régi nagy barátja, de a ligás és szintén Kreml-barát Salvinivel szemben nem szorul az orosz elnök anyagi támogatására.

A leendő koalíció egyik szétrobbantója szakértők szerint épp a Putyinnal és az általa indított ukrajnai háborúval kapcsolatos hivatalos olasz kormányzati álláspont kialakítása lehet. A választások nyertese, Meloni ugyanis kiáll az orosz energiaforrásoktól való függetlenség és az ukrán fegyverszállítások mellett, ami igencsak csípi Putyin szemét.

Giorgia Meloninak még lesz gondja Berlusconival.

Fotó: Eliano Imperato

Mindenesetre

Berlusconi médiabirodalmát immár három oldalról is veszély fenyegeti:

egyrészt a megélhetési költségek növekedése miatt a lakossági előfizetők lemorzsolódása okozhat számukra bevételkiesést, másrészt a vállalkozások sem tolonganak majd a hirdetésszervezőknél a dekonjunktúrával jellemzett időszakban. A harmadik veszély a streamszolgáltatók előretörése, amelyek széles film- és sorozatkínálatukkal és visszafogott előfizetési ajánlataikkal alá tudnak vágni a kábelen közvetített fizetős kereskedelmi csatornáknak, amelyek a Berlusconi-médiabirodalom alappillérét jelentik ma is.

Nem véletlen, hogy a francia kereskedelmi tévézés gigászai is próbálnak összefogni, hogy visszaverjék a Netflix, az HBO Max, a Disney+ és társaik előrenyomulását. És ebben a küzdeni tudásáról legendás

Berlusconi is támogatja őket, mi több, aktív szerepet vállalna a streamszolgáltatók elleni harcban.

Az MFE ugyanis Xavier Niel francia iparmágnással szövetkezve nem kötelező érvényű ajánlatot tett a legnagyobb francia médiaszolgáltatóban, az M6-ban lévő 48,3 százalékos Bertelsmann- (RTL) pakettre. Az utóbbi péntekig várta az ajánlatokat azután, hogy a TF1-gyel folytatott, M6–TF1 fúziós tárgyalások zátonyra futottak a múlt héten. Niel egyébként az Iliad nevű, az olasz távközlési piacon is érdekelt francia telekomszolgáltató alapítója.

Visszatérve az MFE-hez, a cég az idei évre szóló nyereségtervén nem változtat, mivel „nagyobb mértékű” hirdetésibevétel-csökkenést nem vár az év hátralévő szakaszában.

Mindez azonban nem hatotta meg a befektetőket,

az MFE milánói tőzsdén jegyzett részvényei 7 százalékkal érnek kevesebbet a gyorsjelentés közzététele óta.