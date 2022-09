Újra megpróbál nyugdíjkorhatárt emelni Emmanuel Macron francia elnök. Az ország költségvetése jelentős deficittel küzd, és a kormány nem szeretne adót emelni, ugyanakkor fokozni sem szeretnék az államadósságot. Gabriel Attal költségvetési miniszter a Le Journal du Dimanche-nak adott interjújában ismertette, hogy a rendszer biztosításának egyetlen módja a jövő nemzedékei számára a nyugdíjkorhatár emelése. A jelenlegi nyugdíjkorhatár Franciaországban 62 év.

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Inkább elmondom az igazat a franciáknak, még ha ezt néha nehéz is hallani

– mondta a költségvetési miniszter az újságnak.

Azt nem részletezte, hogy mi lesz az új nyugdíjkorhatár, de azt elárulta, hogy

a reformok elfogadásával bruttó 8 milliárd eurót takarítanának meg 2027-ig.

[L’INTERVIEW POLITIQUE] « Nous ferons la réforme des retraites »



Gabriel Attal dévoile les pistes d’économie du projet de loi de finances pour 2023. Réforme des retraites, déficit public à 5% du PIB, « budget de protection », utilisation du 49.3... https://t.co/X19eHAJNgd — Le JDD (@leJDD) September 24, 2022

Macron már korábban is próbálta végrehajtani nyugdíjreformját, de 2020-ban közbeszólt a koronavírus-járvány és fel kellett függeszteni a tervezetet, ráadásul 2019 végén és 2020 elején folyamatos sztrájkok bénították a párizsi közlekedést a nyugdíjak változásával kapcsolatos aggodalmak miatt.

Mivel a júniusi választásokon Macron pártja elvesztette az abszolút többségét a parlamentben, Attal szerint bár a kormány megpróbál konzultálni az ellenzékkel, ugyanakkor a támogatásuk megszerzéséhez nem sok reményt fűznek.

Fotó: Serge Attal/Only France via AFP

A költségvetési miniszter szerintem így nem zárható ki annak a lehetősége sem, hogy a francia alkotmány 49.3-as cikkelyéhez folyamodjanak, amely bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi, hogy a kormány a parlament jóváhagyása nélkül fogadjon el törvényt.

Gabriel Attal sur le projet budget 2023 : « Dans ces conditions-là, le 49-3 est une option, parce que le fait de ne pas avoir de budget ne peut pas être une option», dans #LaMatinale pic.twitter.com/kfFwFCKuJG — CNEWS (@CNEWS) September 21, 2022

Hétfőn a költségvetési miniszter Bruno Le Maire pénzügyminiszterrel ismerteti a jövő évi költségvetést. Várhatóan 15 százalékban maximalizálják a gáz- és villanyszámlák növekedését, és 6,2 milliárd euró értékű jövedelemadó-csökkentést jelentenek be. Attal azt is elmondta, hogy a kormány tervei szerint 2027-ig a GDP 53,8 százalékára csökkentik a közkiadások arányát a mostani 57,6 százalékról. Mindemellett 2027-ig még várhatóan csökkentik az az örökösödési illetéket is, de ez még nem került be a jövő évi költségvetésbe.