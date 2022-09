Már a vállalatok sem engedhetik meg maguknak az első osztályú repülőjegyeket, amelyek egyébként jelentősen megdrágultak a koronavírus-járvány után. Az egyik leghosszabb útvonalon, New York és Sydney között egy kétirányú üzleti osztályra szóló jegy elérheti a 20 ezer dollárt is, ami a duplája a világjárvány előttinek.

A magasabb üzemanyagköltségek mellett az is drágítja az utazásokat, hogy a légitársaságok a korábbinál magasabb bérrel tudják visszacsalogatni a munkavállalóikat, akiket a pandémia alatt leépítettek. Emellett a flotta újraindítása is sok pénzt emészt fel.

A CWT és a Global Business Travel Association szerint a business class repülőjegyek idén 45 százalékkal, jövőre pedig további 6 százalékkal emelkednek, az Egyesült Államokból induló járatok elsőosztályú jegyei 52 százalékkal ugrottak január és augusztus között.

Miközben a légitársaságok keményen továbbhárítják a költségeik emelkedését, a céges utazások alatt rezeg a léc. Egyfelől a gazdaságok lassulásával csökken az anyagi erő, illetve a koronavírus miatt továbbra is átjárja a piacot a bizonytalanság. Beszédes adat, hogy a Trondent Development Corp. utazási szoftvercég szerint

a business class adja a fuvarozók nyereségének háromnegyedét, miközben az utasoknak csak a 12 százaléka választja a kényelmesebb lehetőséget.

Most túlzott tudatosságot tapasztalunk a céges költések terén

– foglalta össze Marcus Eklund, az FCM vállalati utazásszervezési vállalat globális ügyvezető igazgatója.

Borús jövő

Bill Gates, a Microsoft Alapítója 2020 végén azt jósolta, hogy az üzleti utazások fele eltűnik a koronavírus után. Kisebb csökkenést, 15 százaléknyi mínuszt vetített előre a Quantas légitársaság vezérigazgatója, Alan Joyce.

A Bloomberg szerint tehát még nem lehet megmondani, hogy mekkora lesz a végső visszaesés, az azonban bizonyos, hogy az internetes találkozók, Zoom-konferenciák rámutattak: személyes találkozók nélkül is eredményesen lehet egyeztetni. A bostoni székhelyű Refine and Focus tanácsadó cég, már a világjárvány előtt szinte lenullázta az utazásokat annak ellenére, hogy világszerte dolgoznak projekteken. Purnima Thakre, a cég társvezetője szerint

bármelyik projektnél inkább fizetünk magasabb bért az alkalmazottaknak, mintsem repülőjegyekre költenénk.

A Kayak utazási portál néhány kirívó példát is összeszedett. A British Airways például több mint 10 ezer dolláros felárat számít fel egy üzleti osztályra érvényes jegyre. A Singapore Airlines árazása is merész: 12 ezer dollárt kérnek el egy retúr London–Sydney busines class repülőjegyért. Őket viszont jelentősen túlszárnyalja a Qantas és a United Airlines Holdings, ugyanis több mint 22 ezer dollárt kérnek egy New York–Sydney első osztályú ülőhelyért.

Lassú a helyreállás

A korábbiaknál immár az iparági jóslatok is pesszimistábbak. A Southwest szerint a szegmens bevétele júliusban negyedével, augusztusban pedig csaknem harmadával esett vissza 2019 azonos hónapjaihoz képest.

A helyzetet torzítja, hogy még mindig negyedével kevesebb repülő áll szolgálatban, mint 2019-ben, így tehát a járatok telítettsége magasabbnak tűnik.

A magánvásárlók a hűségprogramok, pontjaik felhasználásával jutnak el a repülők elejére, tehát a lakosság biztosan nem fogja megtölteni a kényelmesebb helyeket.