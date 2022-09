Édesanyja, II. Erzsébet királynő csütörtöki halálával Károly herceg lép az Egyesült Királyság és 14 másik ország trónjára, véget vetve a több mint 70 éves várakozásnak, ami a leghosszabb trónörökösi időszak volt az 1000 éves múltra visszatekintő család, sőt a brit birodalom történelem során is.

Fotó: Carl Court/AFP



Károly 73 évesen lép trónra, második feleségével, Camillával az oldalán, aki még mindig megosztja a szigetország közvéleményét.

A trón várományosa egész életében a gyorsan változó és egyenlőségre törekvő társadalomban helyét kereső, modernizálódó monarchia és a sokak szemében nagy vonzerővel bíró arisztokratikus hagyományok között lavírozott.

A neveltetés

Károly Fülöp Arthur György - aki világéletében arra készült, hogy uralkodó legyen - 1948. november 14-én, nagyapja, VI. György király uralkodásának 12. évében született a Buckingham-palotában. Mindössze 3 éves volt, amikor édesanyja 1952-ben elfoglalta a trónt, ő pedig trónörökös lett, így neveltetése a kezdetektől fogva különbözött a korábbi trónörökösökétől. Ugyanakkor a magántanárok által nevelt elődeivel ellentétben Károly a nyugat-londoni Hill House iskolába járt, mielőtt a berkshire-i Cheam Schoolba került, ahová apja, Fülöp herceg is járt.

Fotó: INTERCONTINENTALE/AFP

Ezután a skóciai Gordonstounba került, egy kemény bentlakásos iskolába. Az ott töltött időt pokolinak nevezte később, magányos volt és zaklatták.

Egy börtönbüntetéssel ért fel

- mondta állítólag.

Végül ismét csak szakítva a hagyományokkal, a cambridge-i Trinity College-ba iratkozott be, ahol régészetet, valamint antropológiát tanult, később pedig történelmet is hallgatott.

Tanulmányai alatt, 1969-ben egy nagyszabású ünnepségen hivatalosan is Wales hercegévé koronázták, ezt a címet viseli hagyományosan a mindenkori brit trónörökös.

Ő lett az első diplomás brit trónörökös, ergo ő lesz az első diplomás király is a ködös Albionban.



Természetesen szolgált a fegyveres erőknél is, kezdetben, 1971-ben a Királyi Légierőhöz, majd a haditengerészethez került, ahol a ranglétrán felemelkedve a HMS Bronington aknaszedő parancsnoka lett, mielőtt 1976-ban befejezte aktív szolgálatát. Fiatal hercegként sportos, lendületes életet élt, imádott síelni, szörfözni és búvárkodni. Lelkes pólós volt, és zsokéként is számos versenyen indult.

Újabb fordulatot hozott életébe, amikor 1979-ben nagybátyja, Lord Mountbatten, akit nagyapja helyett nagyapjának tartott, az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) bombamerényletének áldozatává vált.



"Úgy tűnt, mintha mindaz, amit az életben fontosnak tartottunk, helyrehozhatatlanul szétszakadt volna" - mondta később.

Lady Diana

A legtöbb embernek azonban Károly neve hallattán mindig is a Lady Diana Spencerrel kötött, kudarcba fulladt házassága és a Camilla Parker Bowles-szal, élete szerelmével folytatott viszonya jut az eszébe.

Amikor 1981-ben Dianával összeházasodtak 750 millió ember előtt, a menyasszonya tökéletes választásnak tűnt, majd 1982-ben megszületett William fia, majd 1984-ben Harry is.

Fotó: JOEL ROBINE / JOEL ROBINE / POOL / AFP

A színfalak mögött azonban a házasságban sok volt a feszültség, Diana Camillát hibáztatta a házasság 1992-es felbomlásáért is, egy tévéinterjúban azt mondta:

hárman voltunk ebben a házasságban.

Charles viszont mindig is azt állította, hogy hűséges maradt, "amíg a házasság menthetetlenül meg nem romlott", 1996-ban váltak el.

Amikor Diana 1997-ben egy párizsi autóbalesetben meghalt, a sajtóban vitriolos írásokban pécézték ki Károlyt és Camillát, és a trónörökös népszerűsége hatalmasat esett. Az azóta eltelt évtizedekben javult a megítélése, még ha továbbra sem olyan kedvelt, mint amilyen, az anyja volt. Károly 2005-ben vette feleségül Camillát, aki a nyilvánosság reflektorfényébe lépve könnyed stílusával javított elfogadottságán.

Diana emléke azonban továbbra is kísérti a párt. Az elmúlt években nagyszabású film és Broadway-musical készült is róla, közvetlenül halála előtti pár kapcsolata pedig a Netflix "The Crown" című nagysikerű drámájának középpontjában áll.

Here is the moment PM Liz Truss refers the King as Prince Charles III pic.twitter.com/ZRZoDxF7kJ — Scott Bryan (@scottygb) September 8, 2022

Viszonya a médiával

Mivel a bulvársajtó rendszeresen érdeklődik társadalmi kapcsolatai felől, nem meglepő, hogy a médiával való kapcsolata gyakran volt feszült, azt sem titkolta, hogy megveti a paparazzókat.

Igazából nem vagyok túl jó előadóművész-majom. Azt hiszem, eléggé zárkózott ember vagyok. Nem vagyok hajlandó csak úgy fellépni, amikor csak akarják

- mondta 1994-ben.

Síelés közben 2005-ben hallották, amint azt mondta a BBC királyi tudósítójáról: "Nem bírom elviselni ezt az embert. Annyira szörnyű."



Míg a média a magánéletére akart összpontosítani, Károly társadalmi és spirituális kérdésekről akart beszélni, és

soha nem zárkózott el attól, hogy a szívéhez közel álló ügyekben hangot adjon véleményének.

Amikor viszont azt mondta, hogy beszélget a növényeivel, és kezet fog a fákkal, amikor elülteti őket, egyes médiumok bolondnak bélyegezték, akinek inkább farmernek kellene állnia, mint hercegnek.

Az építészetről vallott nyílt nézetei miatt is sokat bírálták, egyszer "karbunkulusnak" nevezte a londoni Nemzeti Galéria tervezett modernista bővítését, az alternatív gyógymódok népszerűsítése miatt pedig "kuruzslással" vádolták.

Életrajzírója, Tom Bower szerint a herceg elkötelezett a környezetvédelem iránt, de makacs, és képtelen elviselni a kritikát.

"Olyan ember, akit hajtanak a célok, aki kétségtelenül jót akar tenni, de nem érti, hogy tettei sokszor bajt okoznak" - mondta Bower.

Legújabban a média júniusban arról számolt be, hogy vitába keveredett a kormánnyal, mert a menedékkérőket Ruandába küldték - amit a herceg "megdöbbentőnek" nevezett.

Ha nem lesz nagyon óvatos, a provokatív politikai beavatkozásaival egyet nem értők arra juthatnak, hogy Nagy-Britannia alkotmányos monarchiáját már nem érdemes fenntartani

- írta vezércikkében a Daily Mail.

Szociális tevékenysége

Chris Mullin, a baloldali Munkáspárt egykori képviselője naplójában idézte fel egy látogatását Károly Clarence House-i otthonában, ahol a herceg az összegyűlt politikusoknak beszélt a jótékonykodásáról.

"Széles a skálájuk, de mindig ugyanarra a pontra tér vissza: a fiatalokra, különösen az elégedetlenkedőkre, a szerencsétlenekre, sőt és még a rosszindulatúakra is" - írta Mullin.

Bevallom, le voltam nyűgözve. Elpazarolhatná az életét tétlenségre vagy önfeledt szórakozásra is.

Az 1970-es években, amikor a brit gazdaság súlyos válságban volt, 7400 fontos haditengerészeti végkielégítését közösségi kezdeményezések finanszírozására fordította. Később, amikor a városokat zavargások és növekvő munkanélküliség sújtotta, az általa létrehozott Prince's Trust (Hercegi Alapítvány) hátrányos helyzetű fiataloknak segített saját vállalkozásba kezdeni.

A környezetvédelemnek régóta híve, most pedig elégtétellel veheti tudomásul, hogy végre a világ többi vezetője is foglalkozik az éghajlatváltozással.

Boldog a birtokain



A kötelességektől és a kampányoktól távol Károly a nyugat-angliai Highgrove-i otthonának kertjében érzi magát a legboldogabbnak, vagy - néhai édesanyjához hasonlóan - a királyi család skóciai otthonának vadregényes birtokain sétálgat és horgászik, ahol akvarelleket is fest.

Szívesen túrázik, és írt egy gyermekkönyvet, "The Old Man of Lochnagar" címmel. Szenvedélyesen szereti a művészeteket is, különösen Shakespeare műveit, az operát és Leonard Cohent.

Idekapcsolódik az erdélyi szál is, hiszen III. Károly 1998 óta rendszeresen ellátogat Erdélybe, ahol több birtokot is vásárolt. Ezeket szinte minden évben felkeresi. A koronavírus-járvány miatt ugyan négy évet kihagyott, ám idén újra végigjárta a számára kedves helyeket, például a székelyföldi Zalánpatakon is tiszteletét tette, ahol vendéglátójával, gróf Kálnoky Tiborral sétált egyet a faluban, sőt a helybeliekkel is szóba elegyedett. Alapítványai révén segítséget is nyújtott például épületek felújításához.