A Joe Biden vezette amerikai kormányzat új korlátozásokat vezetett be egyes kifinomult számítógépes csipek Kínába és Oroszországba történő értékesítésére. Ez Washington legújabb kísérlete arra, hogy a félvezetőket eszközként használja a riválisok fejlődésének akadályozására olyan kulcsfontosságú területeken, mint a nagy teljesítményű számítástechnika és a mesterséges intelligencia – számolt be a The New York Times.

Fotó: VCG via Getty Images

Az újonnan bevezetett korlátozások az Nvidia és az Advanced Micro Devices szilícium-völgyi vállalat által gyártott grafikus feldolgozóegységek (GPU-k) néven ismert csipek csúcskategóriás modelljeire vonatkoznak.

Ezeket eredetileg a számítógépes játékokban használt képek megjelenítésére fejlesztették ki, de az elmúlt évtizedben széles körben elterjedtek a legnagyobb szuperszámítógépekben is, amelyeket a tudósok és az internetes vállalatok használnak előszeretettel, főleg olyan területeken, mint a beszéd azonosítása vagy a tárgyak és személyek felismerése a fényképeken.

A szuperszámítógépeket sok területen remekül lehet alkalmazni, többek között a fegyverfejlesztésben és a hírszerzésben is. A hírek szerint Kínában néhány nagy rendszert az ország muszlim kisebbségeinek megfigyelésére is bevetettek már. A mesterséges intelligencia technológiáját ugyanis egyre sűrűbben használják olyan célokra is, mint például az arcok azonosítása videókon.

Éppen emiatt nem meglepő, hogy a legtöbb ország azt szeretné, hogy riválisai ne rendelkezzenek ezekkel a technológiákkal.

A most bevezetett korlátozások a Kína és az Amerikai Egyesült Államok közötti hidegháborús viszony részét képezik, a versengés most a fejlett technológiák területén zajlik.

A Biden-adminisztráció ugyan ritkán ért egyet elődjével, ám ez az intézkedés a Donald Trump által megkezdett korlátozásokra épít, és olyan lépéseket fogadott el, amelyek célja, hogy korlátozzák az olyan óriáscégek, mint a kínai Huawei hozzáférését a fejlett csipekhez és a külföldi félvezetőgyártáshoz.

Habár Kína számos csipet maga tervezett, azonban a legfejlettebb modellek gyártása során általában tajvani gyárakra támaszkodik. A Peking és Tajpej közötti egyre fagyosabb viszony miatt azonban ez egyre kevésbé opció. Nem csoda, hogy Kína már több gigantikus csipgyár felépítését is elkezdte.

Előrerohan a világ legnagyobb csipgyártója, a TSMC Hamarosan beindítja a rendkívül fejlett, három nanométeres félvezetők tömegtermelését a TSMC, amely 2020 és 2023 között további 23 üzem építését tervezi, hogy enyhítse a csiphiányt.

Az Nvidia és az AMD is megszólalt

A piacvezető GPU-gyártó Nvidia közleményben tudatta, hogy a szövetségi kormány mostantól megköveteli tőle (és a többi hasonló cégtől), hogy kiviteli engedélyt kérjen két csúcskategóriás csip eladásához.

Ez a követelmény annak kockázatát szeretné mérsékelni, hogy ezeket a termékeket katonai területen használják fel Kínában és Oroszországban.

Azonban a cég számára mindez nem a legjobb hír. Az Nvidia számos ügyféllel rendelkezik Kínában, de jelenleg nem értékesít Oroszországba. A cég kommünikéje szerint az intézkedések egy olyan üzletágat érintettek, amely a legutóbbi pénzügyi negyedévben csaknem 400 millió dolláros bevételt hozott a konyhára.

Az AMD arról számolt be, hogy intézkedések az egyik csúcskategóriás GPU Kínába és Oroszországba irányuló értékesítését érintették. Szerintük a korlátozásoknak nem lesz lényegi hatásuk az üzletmenetre.

Az ügy kapcsán természetesen Peking is megszólalt. A kínai kereskedelmi minisztérium csütörtökön azzal vádolta az Amerikai Egyesült Államokat, hogy visszaél az exportellenőrzési intézkedésekkel, korlátozva a félvezetőkhöz kapcsolódó termékek Kínába irányuló kivitelét. A tárca azzal érvelt, hogy a lépés akadályozza a nemzetközi tudományos, technológiai és gazdasági együttműködést, és káros hatással lesz a globális ipari és ellátási láncok stabilitására és a világgazdaság fellendülésére.

A kínai fél szerint Washington hegemóniára tör, ezért vezeti be a szigorú protekcionista intézkedéseket.

Sajtóhírek szerint azonban az amerikai kormány intézkedései túlmutatnak az Nvidia és az AMD szigorúbb ellenőrzésén. Számos más, szerszám- vagy épp tervezőszoftvereket gyártó vállalat is kapott hasonló leveleket az elmúlt hetekben, amelyekben arról tájékoztatták őket, hogy korlátozzák az általuk gyártott csúcstechnológiák exportját Kínába – nyilatkozta egy, a helyzetet jól ismerő, neve elhallgatását kérő személy a The New York Timesnak.

A tengerentúli Kereskedelmi Minisztérium szóvivője elmondta, hogy a tárca felülvizsgálja a Kínával kapcsolatos politikákat, és új intézkedéseket fogadhat el annak érdekében, hogy a fejlett technológiák ne kerüljenek rossz kezekbe.

Az elmúlt évek során már több alkalommal szigorította a Kereskedelmi Minisztérium Ipari és Biztonsági Hivatala bizonyos áruk Kínába jutását. A hivatal azzal érvelt, hogy az árukat polgári ellátási láncokon keresztül adták el, de végső soron katonai célokra, például fegyverek, repülőgépek és megfigyelési technológia felhasználására szánták.

Az érintett vállalatok engedélyt kérhetnek arra, hogy bizonyos vevőknek korlátozott számú terméket adhassanak el a feketelistára került országokba, de a legtöbb ilyen kérelmet elutasítják.

Az Nvidia és az AMD kommunikációjából kiderült, hogy a cégek a legtöbb esetben nem számítanak az engedélyek megadására. Az AMD szerint az intézkedésekkel várhatóan ellehetetlenítik az MI250 nevű terméke Kínába és Oroszországba történő értékesítését.

Az új szabály az Nvidia egy meglévő termékét, az A100-at, valamint egy várhatóan még idén elérhetővé váló terméket, a H100-at érinti.

Az új környezet különösen az Nvidia számára hozhat nehéz hónapokat. A videójátékokban és a kriptovaluta-bányászatban is előszeretettel használt GPU-k iránti kereslet erősen visszaesett, és augusztus elején az Nvidia jóval a májusban prognosztizált szintnél alacsonyabb negyedéves bevételt jelentett.

Hamarosan jön az új iPhone

Nemcsak a csipek területén éles a technológiai verseny az Egyesült Államok és Kína között, az okostelefonok piacán is megy a rivalizálás. Ebben a szegmensben egy amerikai cég szeretné újból megerősíteni pozícióját: az Apple – adta hírül a MacRumors oldal.

Fotó: Apple

A szeptember 7-én megjelenő iPhone 14 ugyanis várhatóan számos újítást tartalmaz majd.

A portál most egy olyan új megoldásról számolt be, amely szerint az iPhone 14 Pro készülékeken egy nagy, pillealakú kivágás fogja megjeleníti a kamera és a mikrofon adatvédelmi jelzéseit.

Az Apple elképzelése szerint az új modelleken a bevágást két különálló, pillealakú és lyukas kivágásra cseréli, amelyekben a TrueDepth kamerarendszer hardvere kap helyet az arcazonosításhoz. Azonban a kivágásokat szoftveresen kombinálják, és egyetlen hosszú kivágásként jelennek meg, amikor az iPhone használatban van.

A két kivágás közötti térben a narancssárga és a zöld pontok jelzik majd, ha egy alkalmazás aktiválta a kamerát, illetve a mikrofont. Jelenleg ezek a jelzők a bevágástól jobbra jelennek meg, amikor a hardver használatban van.

A vállalat szerint az újítás azért volt célszerű, mert az iPhone kijelzőjén előre és középre helyezve őket jobban átláthatóvá válik, ha a kamera és a mikrofon használatban van.