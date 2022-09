Kezdődik: a Kárpátokban máris havazik

A következő napokban jelentősen lehűl az idő Ukrajnában, a magyar határ túloldalán nagy mennyiségű csapadékot várnak, ami a Kárpátokban hó formájában érkezik - írta a kiszo.net, a Korrespondent.netre hivatkozva.

Fotó: Glasshouse Images

A Kárpárok csúcsain 5 centiméteres hó is eshet az országos hidrometeorológiai központ szerint. A Keleti-Kárpátokra zivatarok és felhőszakadás veszélye miatt vasárnapra másodfokú narancssárga figyelmeztetést adtak ki, akár 40-50 milliméter eső is lezúdulhat. A Tisza ukrajnai szakaszán a napokban 0,9-1,3 méterrel is megemelkedhet a vízszint, árhullám vonul le a hét végén.

A Kárpáti Igaz Szó még a nyár derekán végzett internetes közvéleménykutatást, és akkor a válaszadók többsége - 71 százaléka tartott attól, hogy nem lesz elég földgáz a télen Ukrajnában.

Lesz elérhető árú fűtés – emlékeztetett a kormányzati ígéretre egy hónapja a kijevi polgármester, Vitalij Klicsko, mégis arra kérte az ukrán főváros lakóit, hogy nem tervezhető problémák esetére tároljanak be meleg ruhákat és takarókat a télre.

Európában sokhelyütt - Németországban és Franciaországban is - téli energiahiánytól tartanak.