Az amerikai nagybankok, köztük a JPMorgan, a Morgan Stanley vagy a Bank of America azzal fenyegetőznek, hogy kilépnek a Mark Carney (korábban a kanadai, majd a brit jegybank elnöke) által tető alá hozott kezdeményezésből, amely a bankszektor zöldítését célozza.

A Financial Times értesülései szerint az elmúlt hónapokban a Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz) elnevezésű kezdeményezés több tagja hevesen tiltakozott amiatt, hogy az ENSZ az általuk vállaltaknál sokkal szigorúbb feltételeket szabott. Így a jogi osztályaik sorra küldték a vészjelzéseket, hogy a Carney által létrehozott szövetségben való részvétel komoly jogi kockázatokkal járhat.

A határán állunk annak, hogy kilépjünk. Nem engedhetem meg, hogy egy harmadik fél (az ENSZ) jogi kötelezettségeket rójon ránk és részvényeseinkre. Ez felelőtlen és amorális

– nyilatkozta a lapnak egy amerikai bank felső vezetője. Nem kockáztathatunk egy pert, túl nagy a rizikó – tette hozzá. Egy másik, a tárgyalásokon részt vevő bankvezér szerint különösen feszült légkörben zajlottak a legutóbbi tárgyalások. Az európai hitelintézetek is erősen ingadoznak, az FT a spanyol Santandert említi közülük.

Keményít az amerikai felügyelet is

A Gfanz a tavaly novemberben, Glasgow-ban rendezett klímacsúcs után alakult meg, több mint 450 pénzügyi intézmény – összesen 130 ezer milliárd dollár mérlegfőösszeggel – csatlakozott hozzá. Az ENSZ viszont az idei nyár folyamán hirdette meg a Race to Zero elnevezésű kampányát, amely a szén, az olaj és a gáz felhasználásának radikális csökkentését célozza, és a szervezet létrehozott egy külön testületet is, amely a pénzügyi szektor vállalásainak betartását hivatott ellenőrizni.

A cél, hogy 2050-re megvalósuljon a nettó zéró kibocsátás.

Hadseregnyi jogász

A bankok szerepe nagyon fontos ebben, hiszen mérlegelniük kell szénhidrogén-szektor további finanszírozását, és az ebből való kihátrálás jelentős bevételkiesést okozna nekik. Mindennek tetejébe az amerikai tőkepiaci felügyelet, a SEC már korábban közölte, hogy sokkal szigorúbban ellenőrzi a klímavédelmi vállalások betartását, kötelezővé teszi az éves jelentésekben az erről szóló beszámolók közzétételét.

A bankárok szerint a Fed új követelményrendszere több száz oldallal bővítheti ki a pénzügyi beszámolókat, kisebbfajta hadseregnyi könyvelő és jogász lenne szükséges ezek összeállításához.

A hitelintézetek azt is kifogásolják, hogy az általuk tett vállalásokat nem kísérik hasonlóan robusztus programok a kormányzatok részéről. Rámutatnak arra is, hogy a legnagyobb károsanyag-kibocsátó országok – Kína, Oroszország és India – pénzintézetei alig képviseltetik magukat a szervezetben. Kínai vagy indiai bank például egy sincs, az oroszoktól egyedül a Szovkombank csatlakozott, de az ő helyzete is erősen kérdéses a nemzetközi szankciók miatt. Ehhez képest a törpeállam Liechtenstein három hitelintézettel is képviselteti magát.