Szerdán várhatóan hatályon kívül helyezi a sok sebből vérző gázilletéket a német kormány – értesült a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A kivezetésről indított koalíciós tárgyalások a döntő szakaszukhoz értek. Az is lehetséges, hogy a döntést még kedden meghozzák.

Christian Lindner szövetségi pénzügyminiszter.

Fotó: Kay Nietfeld / AFP

A kormánykoalíciót alkotó három párt vezetői a gázilleték helyébe a gázársapkát léptetnék, azonban a szabad demokraták (FDP) ragaszkodnak hozzá, hogy először az energiaellátást kell biztosítani, mielőtt a szociáldemokraták (SPD) és a zöldek által forszírozott árplafonról és az állami támogatásokról lehetne tárgyalni.

A gázilletéket emellett feleslegessé teszi a korábban megsegíteni kívánt, csőd szélére került Uniper energiaszolgáltató államosítása is.

Christian Lindner, az FDP elnöke, aki egyben szövetségi pénzügyminiszter is, valamint Christian Dürr frakcióvezető keddi nyilatkozatai politikai kompromisszumra utalnak.

Eszerint az FDP-nek sikerült kivívnia, hogy az állami beavatkozás előtt előbb az atom- és szénerőművek további működéséről, valamint a berlini kormány által megvásárolt földgáztartalékok egy részének felszabadításáról kell gondoskodni.

A bevezetni szándékozott gázárplafonnal a Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint már csak az a gond, hogy nem tudják, miből fedezik majd a magas beszerzési és a támogatott eladási ár különbözetét. A zöldek és az SPD az adóbevételek felé kacsingatnak, míg Lindner még habozik, mert nem akarja veszélyeztetni az adósságféket.

Az eredetileg a fogyasztás arányában a vállalatokra és a lakosságra is kivetett gázilleték kivezetésével a koalíció saját támogatottságát is igyekszik megóvni, hiszen októberben kellett volna elkezdeni az illeték fizetését, aminek már a puszta gondolatától is kirázta a hideg a németeket. Főleg, hogy a törvény hibái miatt extraprofitot kaszáló energiacégek is kaptak volna az összegyűlt pénzből.