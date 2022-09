Az egyre mélyülő energiaválság önmagában is recesszióba tudja taszítani a gazdaságokat, a helyzetet csak súlyosbítja, ha a magas energiaárak miatt ágazatok dőlnek be, drasztikusan növelve a munkanélküliséget és az áruhiányt. Első körben az ipari fémek megmunkálói érintettek,

Európa cink- és alumíniumkohó-kapacitásai megfeleződtek az elmúlt egy évben.

Ilyen költségszint mellett ugyanis képtelenség gazdaságosan termelni, s ha az energiaárak nem fújnak visszavonulót, akkor lenullázhatja magát a szektor – írja a Bloomberg.

Fotó: Fabian Strauch/Getty Images



Az Alcoa bejelentette, hogy harmadával csökkenti norvégiai alumíniumkohójának termelését, míg a Norsk Hydro azt tervezi, hogy szeptember végén teljesen leállítja szlovákiai gyárának termelését. Egy másik jelentős szereplő, a Speira pedig a kapacitásának 50 százalékára veszi vissza termelését. Egy cinkipari óriás, a Nyrstar azt jelentette be, hogy leállítja hollandiai üzemét, így

már szinte teljes mértékben a kínai importtól függ az európai cinkfelhasználás.

Nem sokkal jobb az acélgyártók helyzete sem. Itt az az igazi kérdés, hogy a nyári leállások után hány ívkemencét fűtenek fel újra – immár igen magas áron. A kontinens legnagyobb acélgyártói – például az ArcelorMittal –, ahogyan eddig, most is áremeléssel reagálnak az elszálló költségekre. Ami működött a világjárvány utáni gyors gazdasági növekedés időszakában, az korántsem biztos, hogy megfelelő válasz lesz recessziós környezetben.

A kilátások mindenesetre borúsak megfigyelők szerint.

A mezőgazdaság sem marad ki

Nemcsak a kínai műtrágyaszektor, hanem az európai is korlátozta termelését, ugyanis a létfontosságú mezőgazdasági tápanyagok előállításához tetemes mennyiségű gázt használnak a szereplők. A gazdák a műtrágya borsos ára, és bizonytalan elérhetősége miatt minden bizonnyal gyengébb termésátlagokat tudnak elérni.

Összességében az európai termelés 70 százaléka esik ki, miután a Yara International, a CF Industries Holdings és az Achema is termeléscsökkentést jelentett be.

A Nemzetközi Műtrágya Szövetség előrejelzései szerint a következő szezonban a globális nitrogénműtrágya-felhasználás a legnagyobb mértékben csökken a 2008 óta eltelt időszakban. Ahogy megírtuk, a műtrágyahiány gondot okozhat a hazai kertészetekben is.

Ugyanakkor a műtrágyagyártás egyik fontos mellékterméke a szén-dioxid. A gázt a vágásra szánt állatállomány elkábítására, és élelmiszerek tartósítására használják, de a fagyasztott áru szállításakor is nélkülözhetetlen.

Fotó: Denis Bringard/AFP

Megkeseredett a cukor

A német cukoripari óriás, a Südzucker is megkongatta a vészharangot. Egyelőre még bírják energiával, de veszélyhelyzeti cselekvési tervet készítettek arra, miként tudnának a gázról más energiaforrásra átállni. Ugyanakkor elemzők szerint ez igen költséges lenne, és még tovább drágítaná a cukrot, illetve az amúgy is rekordmagasságban lévő élelmiszer-kiadásokat is.