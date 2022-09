Az olcsó orosz gáz elérhetőségére kialakított európai ipari termelés számára óriási kihívást jelent, hogy Moszkva elzárta a gázcsapokat, hogy harctéri kudarcait a gazdasági hadviselés terén elért sikerekkel komőpenzálja és az Ukrajna mögötti nyugati egységet bomlassza.

Fotó: Oliver Berg/AFP

Az Északi Áramlaton érkező szállítások teljes leállítása és a magas energiaárak különösen az európai feldolgozóipart viselik meg, aminek problémái azonban az egész kontinenst recesszióba taszíthatják, miután a kontinens gazdaságában az ipar – szemben az Egyesült Államokkal – továbbra is meghatározó tényező maradt.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az energiaválság meddig marad fent a kontinensen, ám félő, hogy

a különösen energiaigényes szektorok gyárai a bezárásukat követően már nem nyitnak ki újra, hiába az erőfeszítések az orosz gáz alternatívájaként szolgáló források beszerzésére.

A szlovákiai Garamszentkeresztben található, mintegy 70 éves alumíniumgyár példája jól illusztrálja az európai ipar problémáit. Az ország villamosenergia fogyasztásának 9 százalékáért felelő gyár az árak felrobbanása előtt megawattóránként 45 eurót fizetett, ami idén – egy még tavaly megkötött szerződés eredményeként – 75 euróra ugrott, ami még mindig kedvezményes az augusztusban a határidős piacon 1000 euró fölé is ugró értékekhez.

A norvég Norsk Hydro tulajdonában álló Slovalco így 2023-ra már nem is kötött új szerződést az áramfelhasználás céljából, hiszen az az árak tetőpontján 2,5 milliárd eurójába került volna a cégnek. A gyár az elsődleges termelést le is állítja, csupán némi újrahasznosítást tervez folytatni az üzemben, és a 450 dolgozóból 300-at le is épít – írja a The Wall Street Journal.

A gyárak bezárása és a termelés csökkentése azonban sokat segített Európának a földgázfogyasztás mérséklésében, így az alternatív szállítók megjelenésével és 80 százaléknál jobban megtelt gáztárolókkal párhuzamosan egyre nagyobb az esélye, hogy az orosz szállítások teljes leállítása esetén sem szorulna a kontinens arra, hogy kormányzati szinten kelljen eldönteni, kinek juthat a nyersanyagból.

Az idei évben eddig eltelt időszakban Európa 10 százalékkal kevesebb földgázt használt mint korábban, ám ez még mindig elmarad az unió 15 százalékos céljától.

Fotó: Julian Stratenschulte/AFP

Azonban a gyárak bezárása és a fogyasztás csökkentése pusztító hatással jár és szétzilálja a bonyolult ellátásiu láncokat olyan területeken, mint az autógyártás vagy épp az élelmiszeripar. A norvég műtrágyagyártó Yara International 65 százalékkal csökkentette európai ammuniatermelését, melyhez a földgáz egy fontos alapanyag. A gyár a kieső mennyiséget az Egyesült Államokból vagy épp Trinidad és Tobagóból származó készletekkel pótolja, de más hasonló cégek is egyre inkább import segítségével pótolják a kieső európai termelést.

Az európai ipari kapacitás összeomlása miatt így egyre nagyobb lesz az igény a különböző alapanyagok és alkatrészek külföldi importjára, miközben a kimondott cél az ellátási láncok lerövidítése lett volna.

Azonban a krízis középpontjában álló fémgyártás egyre kevésbé valósítható meg Európában, ahol a gázszállítások leállása miatt kialakult problémákat tovább tetézi a vízenergia és a francia atomreaktorok által termelt áram elégtelen volta. Az ArcelorMittal bezárja brémai kemencéjét és leállítja hamburgi üzemét is, mely az acélgyártás számára készít alapanyagot. A világ egyik legnagyobb acélgyártója így már 40 százalékkal fogta vissza idén gázfelhasználását.

A cinkgyártás is hasonló problémákkal küzd a kontinensen, és a készletek is hamarosan elfogynak, szükségessé téve, hogy a nyersanyagot Kínából importálják. Az elsődleges alumíniumgyártás akár meg is szűnhet Európában, hiszen

egy tonna alumínium gyártásához szükséges áram 9000 euróba kerül, miközben a késztermék tonnájáért csak kevesebb mint 2500 eurót adnak.

Az Alcoa San Cipriánban található gyára, a Glencore portovesme-i cink kohója vagy a Trafigura cinkgyárai Hollandiában, Franciaországban és Belgiumban csökkentették vagy leállították termelésüket. Az unió alumínium és cinkgyártásának a fele már leállt, és nagyot esett a szilícium és vasötövözet termelése is. Szakértők szerint a helyzet a japán alumíniumgyártást tönkretévő hetvenes évekbeli energiaválságra hasonlít.

Az alacsonyabb kibocsátás a félelmek szerint végigfuthat a teljes ellátási láncon, így például a Volkswagen üvegtermékekből igyekszik jelentős készleteket felhalmozni, hogy folyamatos lehessen a termelés, de a repülőgépmotorokat és hadiipari termékeket gyártó francia Safran is ellátási nehézségekre hivatkozva képtelen növelni a termelését. Az élelmiszeriparban főként a cukorgyárak számára okoz problémát a gáz hiánya. A gyárak leállása esetén a cukorrépa termés is kárba veszhet.

A leállások azonban nem ugyanúgy érintik a különböző szektorokat, így míg a cinkgyárakat könnyű újraindítani, az alumíniumkohóknál ez már jelentős időt és tőkeberuházást igényel.