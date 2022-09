A háború kirobbanásakor 25 hrivnyába került egy dollár. Ma már a 40 hrivnyát is meghaladja az amerikai valuta értéke Ukrajnában. A harcok február 24-i kitörése óta az ukrán fizetőeszköz értéke egyre csak csökken. A jövő évi előrejelzések pedig még rosszabb forgatókönyvvel számolnak.

Fotó: Shutterstock

A hetedik hónapja tartó háború következményei drasztikusan érintik az ukrán gazdaságot, beleértve a pénzpiacot. A negatív folyamatok az árfolyamban is megmutatkoznak. Az ugrásszerű leértékelés július végén következett be, amikor az Ukrán Nemzeti Bank 25 százalékkal csökkentette a hrivnya dollárhoz viszonyított hivatalos árfolyamát. Előtte 10-ről 25 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot.

Ám hiába drága a dollár, az ukránok részéről így is növekszik az igény a főbb devizák iránt.

Augusztusban, a háború kezdete óta először, a polgárok több valutát vásároltak, mint amennyit eladtak – a különbség 107 millió dollárt tett ki.

Ezt befolyásolhatta, hogy a jegybank engedélyezte a bankok számára, hogy több készpénzt értékesítsenek ügyfeleiknek, előtte ugyanis felső plafon szabályozta ezt.

Az ukránok hangulatát természetesen a negatív gazdasági folyamatok és a kiábrándító előrejelzések is befolyásolják.

Sokan devizavásárlással próbálják megvédeni megtakarításaikat a gyors leértékelődéstől, ami növeli a keresletet, ennek megfelelően az árfolyam is emelkedik.

Olekszandr Hmelevszkij gazdasági szakértő szerint augusztus folyamán a hrivnya árfolyamának bizonyos stabilizálódása volt megfigyelhető. Ennek ellenére Hmelevszkij a készpénzes árfolyam növekedését jósolja. Véleménye szerint nagy a valószínűsége, hogy az ukránok még idén 50 hrivnyás dollárral szembesülhetnek, ezzel egyidejűleg a hrivnya hivatalos árfolyama is dolláronként 45 hrivnyára (491 forintra) módosulhat.

Andrij Hojlov, a RoboForex elemzője megjegyzi, ősszel számos tényező, köztük az export élénkülése is befolyásolja a hrivnya árfolyamát. Ukrajna a nyár utolsó hónapjában 3,36 milliárd dollár értékben exportált termékeket – a relatív növekedés júliushoz képest 13,89 százalék volt. Hozzátette, az árfolyamot a gázvásárlás ténye is befolyásolja. Ahhoz, hogy Ukrajna átvészelje a fűtési szezont, mintegy 3 milliárd köbméter kék tüzelőanyag beszerzésére van szükség. Ehhez akár 10 milliárd dollárra is szüksége lehet. Az ország a probléma megoldásában nemzetközi partnereire támaszkodna.

Andrij Sevcsisin, a ForexClub elemzési részlegének vezetője szerint 2022 őszén

a legjobb esetben marad a dollár a jelenlegi 40 hrivnyás árfolyamon, amennyiben azonban a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, úgy év végéig akár megduplázódhat a hrivnya értékvesztése

, s 80-90 hrivnyáig is elszállhat a dollár árfolyama. Nem tesz jót a hazai pénznemnek a jegybank állandó pénznyomtatása sem.

Az ukrán fizetőeszköz fokozatos leértékelődésével az üzletekben napról napra emelkednek az árak, a szakemberek ezért azt tanácsolják, a polgárok ne valutával, hanem termékekkel készletezzenek, mert az árfolyam-különbözeten az átlagemberek csak veszíteni fognak.