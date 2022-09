Megbéníthatja az Egyesült Államok gazdaságát, ha nem sikerül a különböző szakszervezeteknek és vasúti társaságoknak egyezségre jutniuk a pénteki határidőt megelőzően, ugyanis ekkor 12 szakszervezet mintegy 125 ezer tagja szüntetheti meg a munkát.

Fotó: Shutterstock

Noha az Egyesült Államokban a személyszállítás terén a vasutak szerepe csekély, hiszen a közlekedés terén évtizedek óta az autók élveztek elsőbbséget, míg a nagyobb távolságokat repülő segítségével küzdik le, az áruszállítás terén már nem ez a helyzet,

a tehervonatok leállása naponta több mint kétmilliárd dolláros kárt okozhat a világ legnagyobb gazdasága számára.

A munkaügyi vita azonban az ország teherszállítással foglalkozó cégei és a munkásaik között zajlik. A történések ismét rávilágítanak a modern élethez szükséges ellátási láncok törékenységére.

A különböző vasúttársaságok és szakszervezetek közül többen ugyan már sikeresen megállapodtak a feltételekről, ám az érintett dolgozók közel felét képviselő két szakszervezet nem fogadta el a vállalatok ajánlatát, majd egy harmadik szervezet tagsága is elutasította a vezetés által elfogadhatónak gondolt alkut. Ha a kimaradókkal nem sikerül közös nevezőt találni, a többi szakszervezet is beszünteti a munkát.

A megállapodás fontosságát mutatja, hogy a Biden-kormányzat is részt vesz a tárgyalásokon, ám az általuk kidolgozott, béremeléseket és jobb egészségbiztosítást is tartalmazó ajánlat nem volt elfogadható.

A párbeszédet Marty Walsh munkaügyi miniszter vezeti, és kormányzati tisztviselők szerint a felek jóhiszeműen vesznek abban részt.

Ennek ellenére készülnek tervek a Fehér Házban arra az eshetőségre is, ha nem sikerülne egyezséget kötni.

A leginkább vitatott kérdéssel, mely a vasúttársaságok rendkívül szigorú megjelenési politikáját érinti, ugyanis a kormányzati javaslat nem foglalkozott. A vállalatok ennek alapján ugyanis kirúghatnak, és korábban ki is rúgtak már olyan dolgozókat, akik betegség miatt nem tudtak dolgozni menni. A cégek szerint az általuk biztosított fizetett szabadságot felhasználva a munkások bármikor meglátogathatják az orvost, ugyanakkor a váratlan megbetegedéssel a dolgozók sem számolhatnak előre.

A tárgyalások elhúzódása a tehervonatok működésén alapuló árupiacokra is hatással van,

így például az ország villamosenergia-termelésének 22 százalékát adó szén szállításának lehetséges leállása miatt az amerikai földgázárak is emelkedésnek indultak, de a hajón szállított kukoricáért is prémiumot fizetnek a kereskedők. Ugyanakkor a különböző uszályokból és más teherszállító hajókból sincs elegendő, és azok nem is tudnak minden vasútállomásig eljutni.

A benzinár elmúlt hetekben csökkenő tendenciáját is visszafordíthatja a sztrájk, ugyanis az amerikai szabályozás értelmében a legtöbb üzemanyagba etanolt is tesznek, amelynek közel háromnegyedét vasúton mozgatják. A megújuló üzemanyag hiányát a gyártók az úgynevezett RINS kreditek megvásárlásával is kiválthatják, ám ennek ára is ismét csúcsközeli értékig kúszott. A vonatok haladásához szükséges dízel viszont olcsóbb lett a hírek hatására.

Ezért a vasúti szállítás kiváltása nem egyszerű feladat, hiszen

ha mind a hétezer távolsági tehervonat leállna, pótlásukra 460 ezer kamionra lenne szükség,

ami a teherautósokat tömörítő szervezet élén álló Chris Spear kongresszusnak írt levele szerint lehetetlen. Már csak azért is, mert a közúti áruszállítás is súlyos problémákkal küzd, így például 80 ezer sofőr hiányzik a szektorból – olvasható a Bloomberg összeállításában. Azt, hogy a leállás hatásai meddig gyűrűznek tovább, nehéz megállapítani, de a csirketenyésztőket tömörítő szervezet részéről Tom Super elmondta, hogy a csoport tagjainak hetente 27 millió véka búzára és 11 millió véka szójára van szükségük tápként, ennek tetemes része vasúton érkezik.

A különböző, működésükhez vasúti áruszállítást igénylő iparági szervezetek közül egyre több sürgeti is a kongresszust, hogy tegyen lépéseket a sztrájk elkerülése érdekében, ám az erről szóló republikánus javaslat Bernie Sanders szenátusi fellépése miatt a szavazásig sem jutott el szerdán.

Ráadásul már a sztrájk puszta lehetősége is fennakadásokkal jár, így a munkaügyi vitában közvetlenül nem érintett, személyszállítással foglalkozó Amtrak távolsági járatai is leállhatnak, ugyanis azok a tehervonat-vállalatok tulajdonában álló síneken közlekednek. Igaz, a legforgalmasabb, az ország északkeleti részén többek közt New Yorkot, Washingtont és Bostont összekötő Acela folyosót nem érinti a sztrájk, mert azt a vonalat az Amtrak maga üzemelteti.

U.S. passenger railroad Amtrak to cancel all long-distance trains https://t.co/DAVnGHopcm pic.twitter.com/f2DRYIHKan — Reuters (@Reuters) September 14, 2022

A személyszállítás zavarai – amelyek Chicagót és több más várost is érintenek az ingázók által használt vonalakon – azonban eltörpülnek a teherszállítási kihívások mellett. Több társaság már csütörtökön korlátozásokat vezetett be, így például a Warren Buffet Berkshire Hathawayének birtokában álló BNSF Railway az autó- és intermodális szállításokat állította le.

Még nagyobb problémát okoz a veszélyes anyagnak számító ammóniaszállítások leállítása,

amire szintén sor került már, hiszen a sztrájk esetén nem állhat le a pályán a műtrágyagyártás fontos alapanyaga. A vasúttársaságok más veszélyes anyagok továbbítását is beszüntették hasonló okokból. Ráadásul ezek közül sok nagyobb mennyiségben csak direkt erre a célra kialakított tehervagonokkal szállítható.

A szakszervezetek népszerűségének növekedése és az egyre határozottabb munkás-érdekképviselet jövője szempontjából is súlyos következményei lehetnek annak, hogy mikor és hogyan sikerül majd lezárni a munkáltatók és a munkások vitáját, és sikerül-e megfordítani az Egyesült Államokat jellemző, évtizedek óta a vállalatok számára kedvező trendeket.