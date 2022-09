Bekérette a japán külügyminisztérium kedden Oroszország tokiói nagykövetét, Mihail Galuzint, s tiltakozását fejezte ki, amiért az orosz hatóságok kémkedés gyanújával őrizetbe vették Motoki Tacunori vlagyivosztoki japán konzult.

Fotó: Shutterstock

Sajtótájékoztatóján Macuno Hirokazu, a japán kormány főtitkára megalapozatlannak nevezte az orosz gyanút, és leszögezte, hogy Tokió bocsánatkérést vár az ügyben.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kihallgatás során az orosz tisztségviselők félelmet keltő módon viselkedtek, és hozzátette azt is, hogy ez a bánásmód többek között sérti a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezményt is.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) hétfőn közölte, hogy szeptember 22-én kémkedés közben őrizetbe vette a konzult, majd az orosz külügyminisztérium 48 órán belüli távozásra szólította fel Motokit.

A konzult a tájékoztatás szerint tetten érték, miközben éppen megpróbált pénzért információt szerezni az Oroszország és egy hivatalosan meg nem nevezett ázsiai-csendes-óceáni ország közötti együttműködésről. Emellett – az FSZB állítása szerint – a japán diplomatának szándékában állt adatokat szerezni a Moszkva elleni nyugati szankcióknak a régió gazdasági helyzetre gyakorolt hatásáról is.

Motoki – aki várhatóan szerdán tér haza Japánba – az FSZB által megosztott videó tanúsága szerint elismerte bűnösségét.