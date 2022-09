Recseg-ropog az orosz gazdaság, a kiadások annyira elszálltak, hogy az már veszélyeztetheti az ukrajnai háború finanszírozását is – írja a Wall Street Journal. A 300 ezer frissen behívott katonát fel kell szerelni, illetve kiképzésük is rengeteg pénzt emészt fel. Ez persze a vállalati szférára is kihat, hiszen hiányozni fognak a behívott emberek, csökken a rendelkezésre álló munkaerő. Arról nem is beszélve, hogy sokan elmenekülnek Oroszországból, mert nem akarnak bevonulni, a foglalkoztatottak számának meredek csökkenése tehát több tényező is összetevője.

Már a múlt hónapban is nőtt az orosz költségvetés hiánya, miután csökkent az energiaexportból származó bevétel. Közben az olajárak rendületlenül ereszkednek, tehát elemzők szerint az ebből adódó kiesés hónapról hónapra nőhet. Emellett az Európai Unió újabb szankciókat helyezett kilátásba, ami szintén nem a két fél közötti kereskedelem volumenének növekedésére utal. Ha ezek a hatások nem lennének elegendők,

ahogy Moszkva csökkenti az Európába tartó gázszállításokat, úgy esnek tovább az orosz költségvetés bevételei.

A háborúkat sokszor a gazdaságilag erősebb harcoló fél nyeri meg. Ugyan Ukrajna sem vághat fel gazdasági adataival, de a talpon maradás érdekében folyamatosan és számolatlanul kapja a dollármilliárdokat a Nyugattól, és egyelőre a támogatások csökkenésére utaló jeleket sem igen látni.

Tavasszal a külkereskedelem már mélyrepülésbe váltott a szankciók miatt, de a Kreml az akkor megugró energiaárak segítségével stabilizálni tudta a gazdaságot. Mérséklődött az infláció, és a rubel is erőre kapott a kezdeti sokk után. Az adatokból nemcsak az orosz kormány, hanem független elemzők is arra következtettek, hogy a korábban előrejelzettnél kisebb recesszióval lehet számolni idénre.

Összeomlás a láthatáron?

A közelgő gazdasági összeomlásra ugyan nincs bizonyíték, de

az orosz cégtulajdonosok, és befektetők rettegve fogadták a mozgósítás hírét.

Úgy vélik ugyanis, hogy Putyin parancsa egy sokkal nagyobb terv előtt nyitja meg a kaput, nem véletlen, hogy az orosz tőzsde mélyrepülésbe került a bejelentés után.

Lehetetlen felbecsülni a következményeket. Ha egy ezerfős kollektívából öt embert érint a mozgósítás az egy dolog, de mi történik, ha az alkalmazottak felének mennie kell? És ki tudja, hogy a vállalkozások hogyan tudnak működni, amikor kulcspozíciókból hiányoznak az alkalmazottak?

– fogalmazza meg a sokak által feltett költői kérdéseket a Major Cargo Service logisztikai vállalat üzletfejlesztési osztályának vezetője, Mihail Markin.

Hivatalos adatok szerint a költségvetési idei többlete 137 milliárd rubelre, azaz 2,3 milliárd dollárra csökkent az év első nyolc hónapjában a júliusi 481 milliárd rubelről.

A kormány az energiaszektort sújtó adók emelése mellett jövőre már deficittel számol, és kötvénykibocsátásról döntött.

Az adósságpapírokat azonban csak a lakosság jegyezheti le, hiszen a nem baráti országokból érkező külföldi befektetőket – akik a háború előtt a kötvények 20 százalékát birtokolták –, kizárták az orosz piacról ugyanúgy, ahogy Moszkva sem lehet jelen a nemzetközi piacokon.

Visszanyal a fagyi

Tény, hogy Oroszország gazdasági problémáinak jelentős része saját politikájának következménye. Miután az ország megtámadta Ukrajnát, az energiaárak kilőttek, ami először nagy bevételeket generált a jelentős exportőr Oroszországnak. Az Institute of International Finance adatai szerint

az év első hét hónapjában Oroszország teljes szövetségi költségvetési bevételének mintegy 45 százaléka származott olaj- és gázeladásokból.

Az energia drágulása azonban rontotta a világgazdasági növekedés lehetőségeit, a kereslet csökkent, az árak esni kezdtek, ami erodálja az orosz költségvetés bevételeit is.

A Brent nyersolaj ára a hordónkénti 85 dollár alá került, azaz ára harmadával csökkent júniusi csúcsához képest. Ennél nagyjából 20 dollárral értékesíti olcsóbban Oroszország saját olaját, amiből arra lehet következtetni, hogy az ár a költségvetési egyensúlyhoz szükségesnél alacsonyabb szinten van. A relatíve erős rubel pedig tovább rontja az orosz kőolajexport tényleges pozícióit.

Neil Crosby, az OilX vezető elemzője szerint az orosz nyersolaj kivitele napi 4,5 millió hordóra esett vissza szeptemberben, szemben az augusztusi napi 4,8 millió hordóval. Moszkva a Nyugat által visszamondott szállítmányokat most három nagy vásárlója, Törökország, Kína és India felé irányítja át, ők hatalmas készleteket halmoztak fel a jelentős diszkonttal értékesített orosz olajból. A mélyrepülés tartós lehet, ugyanis

a Capital Economics szerint Oroszország teljes olaj- és gázexportbevétele az idei mintegy 340 milliárd dollárról a felére, 170 milliárd dollárra csökken jövőre.



Nem fogyaszt, hanem menekül a lakosság

A mozgósítás Damoklész kardjaként lebeg minden háztartás felett, ami aláássa a fogyasztást

– mondta Janis Kluge, a Német Nemzetközi és Biztonsági Ügyek Intézetének Oroszországgal foglalkozó szakértője. Harcképes férfiak ezrei menekülnek a határok felé, ami tovább erősíti az „agyelszívást”, azaz a képzett, munkaképes korú lakosság elvándorlását. A mozgósítás hatásai tehát évtizedekig érezhetők lesznek az orosz gazdaságban. Rövidtávon azonban a még működő cégek lázasan mérlegelik, miképp tudják valahogy pótolni az esetlegesen behívott munkavállalóikat.

Közben elindult a besorozható férfiak lekáderezése:

egy közép-oroszországi élelmiszergyártó üzem vezérigazgatója azt mondta, hogy ki kellett töltenie egy nyomtatványt, amelyen az alkalmazottak címéről, katonai rangjáról, tartalékos státusáról, családi állapotáról, és munkaköréről érdeklődtek. Ahogyan az alábbi videón is látszik, a lakosság jelentős része tiltakozik a mozgósítás ellen.