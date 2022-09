A Pentagon korábban is támogatta fegyverekkel Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban, most azonban egy igazi csodafegyverrel bővült keleti szomszédunk haditechnikája. Bejelentés nem történt, titok övezte az adományt, de a költségvetési dokumentumokból kiderült, hogy Washington a legpontosabb tüzérségi lövedékből, a GPS-vezérlésű Excalibur M982-ből is adott Kijevnek – írta meg a Bloomberg.

Fotó: NurPhoto via AFP

A hivatalos kommunikáció korábban mindig kitért az Excaliburral kapcsolatos kérdések elől, a jelentések szerint azonban nem csupán a szállítás történt meg, de már használták is a fegyvereket éles helyzetben.

Az Excalibur egy műholdvezérelt fegyver, amely kétméteres pontossággal képes eltalálni a megadott célpontot. Az első híres bevetése 2007-ben történt, amikor Irakban az al-Kaida vezetőjét, Abu Dzsurát és társait likvidálták a segítségével. Azóta is több hasonló csapást mértek a fegyverrel.

A dokumentumokból kiderült, hogy a védelmi tárca tervei szerint 92 millió dollárt fognak költeni a kongresszus által jóváhagyott kiegészítő forrásokból az Ukrajnának átadott M982 Excalibur pótlására.

A 155 milliméter átmérőjű lövedéket használó tüzérségi eszközt a Raytheon Missiles and Defense és a BAE Systems Bofor vállalat közösen fejlesztette ki. A precíziós irányítású Excalibur lehetővé teszi a harctéri parancsnokok számára a pontosabb célzást és a hatékonyabb légicsapásokat.

A fegyver hatótávolsága a dokumentációja szerint 25 mérföld, azaz 40,2 kilométer.

Az Excalibur átadása azokból a dokumentumokból derült ki, amelyek azt részletezik, hogy a Pentagon mire költi a Joe Biden elnök által májusban bejelentett és aláírt 20,1 milliárd dolláros kiegészítő hadi támogatás jelentős részét.

Az európai hadszíntérre átadott Excaliburt az amerikai hadsereg állományából vonták el, és a szóban forgó iratok szerint a Biden-csomagból csaknem 7 milliárd dollár értékben töltik fel a készleteket.

A hadsereg költségvetési dokumentumai szerint minden egyes lövedék darabja 98 700 dollár és 106 400 dollár (39 millió forint és 43 millió forint) közötti összegbe került

a 2021-es és 2022-es pénzügyi évben, a vásárolt mennyiség függvényében.

A költségvetési dokumentumokból kiderült, hogy a titokban átadott Excalibur mellett egyebek között olyan fegyvereket is eljuttatnak Ukrajnának, mint a tüzérségi lövedékek, Javelin páncéltörők, Stinger légvédelmi rakéták, HIMARS mobil rakétarendszer vagy épp GMLRS rakéták. Ezenkívül számos kisebb fegyver is a harcmezőre került, mint például MK–19-es gránátvetők, precíziós mesterlövészpuskák és célzótávcsövek.

Természetesen az adományozás nem jelenti azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok hadereje jelentősen megcsappanna. Az átadott fegyvereket néhány éven belül minőségben és mennyiségben is szinte teljes egészében pótolják.