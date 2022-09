Több millióan éheznek a kínai zéró-Covid politika miatt, miközben az ország a pártkongresszusra készül

Élelmiszerhiány sújtja Kínában a Covid-zárlat alatt lévő városokat – írta meg a BBC. Legalább 30 régióban több mint 10 millió ember van részleges, vagy teljes karanténban a zéró-Covid politika miatt. A BBC arról ír, hogy az érintett településeken a lakosok nem jutnak elég élelemhez, illetve az alapvető cikkekből is hiány van.

Több mint két hete vagyunk bezárva, kifogytunk a lisztből, a rizsből és a tojásból. Már napokkal ezelőtt elfogyott a tej is

– mondta egy nyugat-hszincsiangi lakos. A hatóságok vasszigorral tartatják be a Covid-szabályokat, mivel fel akarják számolni a járványt a kommunista párt októberi kongresszusa előtt.

Kínában a mai napig rendkívül komolyan veszik a zéró-Covid politikát, annak ellenére, hogy lakosságarányosan minimális fertőzöttet regisztrálnak.

Hétfőn országszerte mindössze 949 esetet jelentettek.

A kormány döntésével szemben néha fellángolnak az elégedetlen hangok, de ezeket gyorsan elfojtják. A kritikusok szerint a Covid elleni küzdelemben az ország vezetése feláldozza a gazdasági növekedést.

Hszincsiangban, a kazah határhoz közeli Ili Kazah Autonóm Prefektúra már hetek óta le van zárva, a kétségbeesett lakosok pedig a közösségi médiában kérnek segítséget. Egy ilyen bejegyzésben egy ujgur férfi beszél arról, hogy a karantén miatt a három gyerekének már három napja nem tudott enni adni. Egy másik lakos arról számolt be, hogy elfogyott a pénzük, így nem tudnak bevásárolni otthonra, pedig két gyerekük is van, a felesége pedig a harmadikkal várandós. A bejegyzése szerint már benzin sincs, pedig a nejét sürgősen orvosi vizsgálatra kell vinnie. Ezt a régiót vegyesen lakják kínaiak, kazahok és ujgurok.

Szeptember elején egy ENSZ-jelentés vádolta Kínát az ujgurok és más muzulmán kisebbségek elleni súlyos emberi jogsértésekkel Hszincsiang régióban. Jogvédők szerint több mint egymillió ujgurt tartottak fogva akaratuk ellenére. Peking szerint erre a terrorizmus elleni küzdelem miatt van szükség.

A délnyugati Kujcsou tartományban a hatóságok figyelmeztetés nélkül lezárták a főváros egy részét, ezzel 500 ezer embert választva el a külvilágtól. A felkészülés hiánya miatt az ott élők nagy bajban vannak. A Guardian arról ír, hogy a társasházakban a lifteket is kikapcsolták, hogy megnehezítsék a lakosoknak az otthonaik elhagyását. A szupermarketek zárva vannak és házhoz szállítást is leállították, így online sem lehet vásárolni.

A kormány úgy bánik velünk, mint az állatokkal. Szándékos éhhalálra ítélnek minket

– írta egy felhasználó a Weibo mikroblogplatformon.

Menet közben lezárták Szecsuán tartomány fővárosát, Csengtut is. Ez a legnagyobb település, amely karanténba került azóta, hogy Sanghajt két hónapra bezárták az év elején. A helyzetet súlyosbítja, hogy Szecsuán régiót jelentős hőhullám, ezzel együtt szárazság sújtja. Ráadásul a hónap elején egy földrengés is volt Csengtu városban. A földmozgás elől a lakosok megpróbáltak elmenekülni az otthonaikból, de a hatóságok ekkor sem engedték ki az embereket. A település vezetése szerint hétfőtől Csengtu öt pontján is feloldják a korlátozásokat.

A jelenlegi különösen szigorú koronavírus elleni intézkedéseket az októberi országos pártkongresszus indokolja.

Ezt az eseményt ötévente rendezik meg Kínában, ráadásul a járvány kitörése óta ez lesz az első alkalom, hogy az ország összes vezető politikusa találkozik. A párton emiatt nagy a nyomás, hogy biztosítsák az esemény biztonságos lebonyolítását, így a Covid legapróbb jelére is kemény választ adnak.

Hétfőn a kínai média közölte, hogy a pekingi egyetem campusán is felfedeztek néhány fertőzöttet. Olyan hallgatóknál mutatták ki a koronavírust, akik más tartományokból tértek vissza a fővárosba.

Kína az utolsó nagy gazdaság a világon, ahol még mindig nagy erőkkel küzdenek a pandémia ellen. A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint a távol-keleti országban hivatalosan kevesebb mint 15 ezer haláleset volt a járvány kitörése óta.