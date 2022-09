Hogyan küzdhetünk az élelmiszer-pazarlás ellen? – A törvényektől a mesterséges intelligenciáig Több ország is felismerte, hogy határozott lépéseket kell tennie az élelmiszer-pazarlás ellen. Franciaország, Olaszország és Anglia már évekkel ezelőtt szabályozta, hazánk és Spanyolország pedig most vezetne be új törvényt az erre irányuló küzdelem érdekében. A kormányzati törvényalkotás mellett civil szervezetek, alulról jövő szerveződések is nagy szerepet kapnak, de nem szabad megfeledkezni a rohamosan fejlődő technika által nyújtott segítségről sem. Az Egyesült Arab Emírségekben mesterséges intelligenciát használnak a nagy kereskedelmi konyhák élelmiszer-pazarlásának csökkentésére. Miként biztosíthatják az országok, hogy kevesebb élelmiszert dobjanak ki?