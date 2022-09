Von der Leyen beismerte: Lengyelországnak igaza volt!

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke az Európai Parlamentben tartott beszédében elismerte, hallgatniuk kellett volna Lengyelországra, amikor arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin veszélyt jelent a kontinens biztonságára.

Fotó: Twitter

Lengyel lapok szerint a politikus Jaroslaw Kaczynskira utalhatott, aki már évekkel ezelőtt beszélt Oroszország neoimperialista politikájáról, és hangsúlyozta, az Európai Uniónak nem szabadna kizárólag gazdasági érdekekből ilyen szoros kapcsolatot ápolnia Putyinnal.

Üzleti szempontból vonzó partnereknek tűnhetnek az oroszok, de soha nem fogják elfogadni és betartani a meghatározó normáinkat és értékeinket

– érvelt már 2010-ben a lengyel politikus.

Von der Leyen egyébként a háború kitörése óta harmadszor látogatott el Kijevbe, ahol csütörtökön találkozik többek között Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy Ukrajna EU-tagjelölti lehetőségeiről és a két gazdaság együttműködésének bővítéséről tárgyaljanak (és átvehetett egy kitüntetést is). Az EB első embere többek között azt javasolja, hogy az ukránok csatlakozzanak az EU-s roaminghoz, így többletköltségek nélkül telefonálhatnának és internetezhetnének a régióban. Az Európai Parlamentben arról is beszélt, hogy a szankciók indokoltak, mert az orosz ipar térdre rogyott, és Putyin nem csupán Ukrajnával szemben indított háborút, hanem a kontinens energiabiztonsága ellen is támadást indított.

Az uniónak meg kell szabadulnia az orosz fosszilis energiától való függőségtől. Putyin el fog bukni, Ukrajna és Európa pedig felemelkedik

– jósolta Von der Leyen, aki beszédében elrejtett egy hatalmas fake newst is. Azt mondta ugyanis, hogy az orosz hadsereg mosógépekből, mosogatógépekből szereli ki az alkatrészeket, mert nincs félvezetőjük. A VG és más szaklapok már korábban egyértelművé tették ennek az állításnak a képtelenségét: az ilyen típusú gépekbe épített csipek nem felelnek meg a felső kategóriás orosz irányítható rakéták követelményeinek.