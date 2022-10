Alekszej Miller, az orosz állami irányítású Gazprom gázipari vállalat vezetője közölte, hogy a németországi földalatti tárolókban lévő gáz csak 2-2,5 hónapra elegendő – írja a Reuters.

Fotó: Olga Maltseva / AFP

Miller a moszkvai orosz energia hét konferencián felszólalva figyelmeztette az öreg kontinenst az orosz gázról való lemondás következményeire, mivel nincs garancia arra, hogy Európa a jelenlegi gáztárolási kapacitása alapján túléli a telet. A cégvezér azt is kijelentette, hogy az Északi Áramlat helyreállítása egy évnél is tovább fog tartani, ami a Siemenstől is függ, mivel Oroszország még mindig nem fér hozzá a területhez.

Hozzátette: Moszkva kész azonnal megindítani az energiahordozó szállítását a Északi Áramlat 2-n, ha arra az európai hatóságok is rábólintanak.

Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy Oroszország átirányíthatja az Északi Áramlat vezetékein keresztül szállított gázt a Fekete-tengerre, hogy egy jelentős európai gázközpontot hozzon létre Törökországban, de az Északi Áramlat 2 vezetéket akár az EU ellátására is felhasználhatják, ha erre ígény mutatkozik – számol be a Reuters.

Miller a konferencián felszólalva megismételte az orosz elnök felhívását, amely szerint Törökországban európai gázközpontot kellene létrehozni.

Jelenleg vizsgálat folyik a múlt havi robbanások ügyében, amelyek megszakították az orosz Északi Áramlat 1-es és Északi Áramlat 2-es vezetékeket a Balti-tenger fenekén. Putyin szerint lehetséges a vezetékek megjavítása, de Oroszországnak és Európának kell döntenie a sorsukról. Szakértők szerint a helyreállítás nem lesz egyszerű és olcsó sem.