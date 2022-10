A világ legnagyobb kávévállalata, a Nestlé több mint 1 milliárd svájci frankot költene 2030-ig arra, hogy segítse és ösztönözze a Nescafé beszállítóinak fenntartható működését, mivel a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás veszélybe sodorhatják a cserjéket.

Fotó: Freddy Navarro / AFP

A Nestlé képzéseket kínál majd a legjobb ültetési módszerekre és pénzt ad a farmereknek arra, hogy takarónövények telepítésével védjék a talaj minőségét.

A vállalatnak dolgozó mintegy félmillió gazdálkodóból a cég szeretné, ha legalább a jelenlegi duplája, 200 ezer folytatna hasonló gyakorlatot.

Kérdés persze, hogy ezek az erőfeszítések mennyiben segítik a növények túlélését, tekintve, hogy a kávétermesztéshez ideális Egyenlítő környéke különösen veszélyeztetett a szélsőséges időjárás által, legyen szó hurrikánokról vagy épp aszályról. Az emelkedő hőmérséklet hatására a kávétermesztésre használható terület 2050-re a jelenlegi felére csökkenhet az Amerikaközi Fejlesztési Bank adatai szerint. A tavalyi brazil termést váratlan fagyok pusztították, amelyek ráadásul a cserjéket pusztítva a következő évek várható termését is visszafogták.

A Nestlé kávéágazatát vezető David Rennie szerint

nem lesznek életképes kávéfarmok 20-30 éven belül, ha nem cselekszenek most.

Ezért a vállalat képzéssel, technikai segítséggel és magas hozamú fajtákkal igyekszik a talaj minőségét, a növények termékenységét és a vízhasználatot javítani.

A Nestlé 2025-re szeretné teljes felhasznált kávémennyiségét felelős módon beszerezni, szemben a 2021-es 82 százalékkal. A cég emellett szeretné, ha ekkorra a felvásárolt kávé ötödét regeneratív módon termesztenék, ami 2030-ra már a teljes mennyiség felére nőne – írja a Bloomberg.

A program példáiként a cég a cserjék betegség és klímaváltozástűrő változatokra cserélést említi, amik megújíthatják a farmerek kávéföldjeit és növelhetik a hozamokat. A Nestlé által kínált ösztönzőkre és prémiumokra a felelősen termelt kávébabokkal kapcsolatban azért van szükség, mert magától csak kevés farmer próbálkozik hasonló gyakorlatokkal.

Az évi 10 milliárd svájci frankos forgalmat bonyolító Nescafé a globális kávébabkereslet 8-9 százalékáért felel, miközben a legtöbb farmer számára kockázatos és drága lehet a regeneratív gazdálkodásba fektetni. Ez különösen azért van így, mert a TechnoServe adatai szerint

a kávétermesztő családok több mint 80 százaléka a szegénységi küszöb határán vagy az alatt él.

A Nescafé a programot Mexikóban, Elefántcsontparton és Indonéziában teszteli majd, és olyan lépésekkel is próbálkoznak, mint feltételekhez kötött készpénzes ösztönzők vagy épp az időjárásra vonatkozó biztosítás. Szemben a Nestlé prémium márkájával, a Nespressóval, amely már most is kávéigénye több mint 90 százalékát fenntartható gazdálkodóktól szerzi be, a Nescafé termékei inkább az ár területén versenyeznek, ami behatárolja a farmereknek juttatott összegeket.