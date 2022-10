Csökkent az amerikai munkanélküliségi ráta, nyomás alatt a Fed

Továbbra is feszes az amerikai munkaerőpiac, csökkent a munkanélküliségi ráta is, ezért továbbra is szigorú monetáris politikára kényszerül a Federal Reserve.

1 órája | Szerző: D. Gy.

1 órája | Szerző: D. Gy.

Az előző hónapoknál ugyan visszafogottabb, de még így is lendületes mértékben növelte a foglalkoztatottak számát az amerikai gazdaság szeptemberben. A 263 ezer fős növekedés meghaladja a Bloomberg konszenzusa által várt 255 ezer főt, viszont elmarad a Dow Jones elemzői felmérése által várt 275 ezertől. Ami viszont igazán nagy meglepetés, az a munkanélküliségi rátának a várt 3,5 százalékra csökkenése, hiszen az elemzők 3,5 százalékos stagnálásra számítottak. Fotó: Bloomberg A 263 ezres növekedés a legalacsonyabb 2021 áprilisa óta. Augusztusban 315 ezerrel bővült a létszám. Ami a kamatpolitika szempontjából rossz hír, hogy a munkanélküliségi ráta csökkenése együtt járt az átlagos órabérek lendületes növekedésével. Ez azt jelzi, hogy továbbra is erős a kereslet a munkaerőpiacon, ami gyorsuló bérnövekedéssel s ezzel együtt az inflációs nyomás erősödésével jár. Az adat nyomán az amerikai határidős indexek esésnek indultak, a kötvényhozamok pedig emelkedtek, hiszen minden jel arra utal, hogy a Fed következő ülésén is 75 bázisponttal emeli irányadó kamatát – egyelőre várat magára a monetáris politikai fordulat, túl erős az inflációs nyomás az Egyesült Államokban. Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója kommentárja szerint novemberben 75, decemberben további 50 bázispont emelést áraztak a piacok az adat megjelenése előtti napon, ezzel 4,25 százalékra, 2008 óta nem látott szintre emelkedne az amerikai alapkamat.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek