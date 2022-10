Magyar származású is lehet a Krími híd elleni támadás eddig felderített 12 résztvevője között.

Az AiF hírügynökség már 12 letartóztatottról tud, köztük egy feltehetően kárpátaljai magyar származású illetőről, Kovács Dénesről (Gyenyisz Kovacs), aki a robbanóanyag szállításában vehetett részt.

Fotó: AFP

A robbanóanyagot Odesszából indították útnak, és Bulgárián, Grúzián és Örményországon keresztül jutott el Oroszországba. A szükséges dokumentumok meghamisításában egy ukrán és öt orosz állampolgár vehetett részt az AiF szerint.

Korábban a RIA orosz hírügynökség arról számolt be, hogy a Moszkva által terrortámadásnak minősített robbantással öt orosz és három ukrán állampolgárt gyanúsítanak. További négy embert is kapcsolatba hoztak az üggyel, köztük még örmény és grúz állampolgárokat is.

Az orosz titkosszolgálat, az FSZB nyomozásának eredménye az, hogy a támadás megrendelője egyértelműen az ukrán védelmi minisztérium volt. Kirilo Budanov ukrán kémfőnök és csapata tervezte meg az akciót az FSZB állítása szerint.

A támadók az ukrán kikötővárosból, Odesszából érkeztek az oroszok szerint, egy bulgáriai kitérővel. Onnan a rakománnyal Georgiába utaztak, Poti kikötővárosában rakodtak le. Szeptember 29. és október 3. között Jerevánban voltak, ahol állítólag a hatóságok átvizsgálták a kamiont, de mindent rendben találtak.

A robbanószerekkel teli rakományt ezek után egy DAF kamion vitte át a grúz–orosz határon október 4-én.

Október 7-én az oroszországi Armavirnál bukkant fel a kamion, ahol – itt kapcsolódtak be az orosz gyanúsítottak – ismét kicserélték a menetlevelet, ekkor már célállomásként egy nem létező Krím félszigeti céget jelöltek meg. Innen az orosz Juszubov Makir teherautóján vitték tovább a rakományt, amelyet aztán október 8-án, hajnalban a Kercsi-hídon felrobbantottak.

Az AiF hírügynökség cikke arra nem tér ki, hogy ha a robbanószer szállításában vett részt a kárpátaljai származású személy, pontosan melyik útszakaszon segítette a szállítmányt, illetve milyen konkrét feladata volt Gyenyisz Kovacsnak.

Az FSZB szerint a rakományt végig egy rejtélyes ukrán kísérte, aki csak Ivan Ivanovics néven mutatkozott be, az oroszok szerint ő az ukrán titkosszolgálat embere.