A Google engedélyezi az androidos okostelefonokon elérhető Play Áruházban a Truth Social terjesztését. Így Donald Trump közösségi platformja könnyen hozzáférhető lesz az összes amerikai okostelefonon, miután az Apple alkalmazásboltjából már hónapok óta letölthető – írja a Reuters.

Fotó: Shutterstock

A Google szerint a Truth Socialt üzemeltető Trump Media & Technology Group (TMTG) várhatóan hamarosan elérhetővé teszi az appot az alkalmazásboltban.

„Öröm volt együtt dolgozni a vállalattal, és örülünk, hogy segítettek nekünk abban, hogy a Truth Social végre minden amerikai számára elérhetővé váljon” – nyilatkozta Devin Nunes, a TMTG vezérigazgatója. A Truth Social az Egyesült Államokban februárban indult, elérhető az Apple App Store-ban, viszont az androidos alkalmazásboltból kitiltották.

Augusztusban a Google szóvivője ezt azzal indokolta, hogy a platformon nem megfelelő moderálás, így sérti a Play Store irányelveit.

A cég szerint Trump közösségimédia-felületén gyakori a fizikai fenyegetés és az erőszakra való felbujtás. A Truth Social valójában már ekkor is elérhető volt az androidos eszközökön, mivel az alkalmazásokhoz a felhasználók a rivális áruházakon keresztül is hozzájuthatnak, vagy közvetlenül honlapokról is letötlhetik.

Azonban a felhasználók többsége a könnyen elérhető és megbízható Play Store-t részesíti előnyben.

Így aztán Trumpnak kulcsfontosságú volt, hogy az amerikai okostelefon-piac mintegy 40 százalékát kitevő androidos telefonok tulajdonosai minél egyszerűbben hozzáférjenek a Truth Social appjához. A Truth Social több mint egy évvel azután állította vissza a volt amerikai elnök jelenlétét a közösségi médiában, hogy a tavaly januári amerikai zavargásokat követően kitiltották a Twitter, a Facebook és YouTube felületeiről, miután azzal vádolták, hogy erőszakra buzdító üzeneteket tett közzé.

A TMTG ígéretet tett arra, hogy magával ragadó és cenzúramentes élményt nyújt a platformon. A cég szerint olyan bázist szólítanak meg, amely úgy érzi, hogy a forró témákkal kapcsolatos nézetei – például a 2020-as elnökválasztás kimenetele – ki lettek söpörve a mainstream technológiai oldalakról.