Augusztus 31-én véget ért Németországban a szuperolcsó tömegközlekedés korszaka. A rekord inflációval való küzdelem érdekében a német kormány azzal is próbált segíteni a lakosságnak, hogy jelentősen lecsökkentették a helyi és regionális tömegközlekedés árát, valamint egyszerűsítették a jegyértékesítést. Az egyszerűsítésre azért volt szükség, mivel a német tömegközlekedési jegyrendszer annyira bonyolult, hogy azt még egy sváb a cappella csoport még egy dalt is szerzett. A dal lényege, hogy olyan bonyolult jegyet vásárolni az egymástól öt kilométerre lévő Metzingen és Bempflingen közötti útra, hogy egyszerűbb lesétálni a távot.

Fotó: BERND THISSEN / AFP

A német kormány korábban arról döntött, hogy júniustól augusztus végéig az országban az összes helyi és regionális buszon és vonaton lehet utazni egyetlen, 9 eurós havi bérlettel. Egyedül a távolsági vonatokra nem vonatkozott a program.

Általánosságban Németországban több mint 60 különböző tarifájú jegytípus van, amikkel igénybe lehet venni a közlekedési hálózatokat.

A váratlanul bejelentett 9 eurós univerzális bérlet meglepte a németeket, a Der Spiegel magazin szerint ez minden idők legnagyobb átalakítása volt az ország tömegközlekedési rendszerében. Az intézkedést a kormány márciusban jelentette be egy infláció kezelő segélycsomag részeként. Emellett a gyors döntéshozatal nem jellemző a német politikára. Az ehhez hasonló lépéseket általában hosszú tárgyalási folyamat előzi meg, ami a szakértőkkel és a piaci szereplőkkel is egyeztet a kormány.

A 9 eurós bérlet még a közlekedési társaságok számára is meglepő volt.

Beváltotta a hozzá fűzött reményeket a 9 eurós bérlet?

A Management Consultants, berlini székhelyű, a közszférára szakosodott vezetési tanácsadó cég vezető tanácsadója, Jonathan Laser a Deutsche Welle német lapnak azt mondta, hogy a projekt sikere attól függ, hogy mi volt az egész célja.

Ha a polgárok anyagi terheinek csökkentése volt a cél, akkor sikeres volt. Ha a tömegközlekedés népszerűsítése, akkor megint csak pozitívan értékelhetjük. Azonban, ha a fenntarthatóság volt a program célja, akkor kudarcnak minősíthetjük

– mondta Jonathan Laser.

Rengeteg új ügyfél jelent meg a tömegközlekedésben

A Német Közlekedési Vállalatok Szövetsége (VDV) szerint

a három hónapos időszak alatt több mint 52 millió jegyet értékesítettek.

Emellett számolni lehet további 10 millió olyan ügyféllel, akiknek már volt bérlete amikor a projektet a kormány kihirdette. Ők visszamenőleg kaphatták meg a kedvezményt.

Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / AFP

Németország legnagyobb autósszövetsége, az ADAC szerint a nagyobb német városokban

vannak olyan havi bérlettípusok, amik akár 80 euróba is kerülhetnek.

Ez azt jelenti, hogy a három nyári hónap alatt egyes utazók akár 200 eurót is megtakaríthattak – írta meg a falstaff.com.

A kedvezmény sok olyan embert is a tömegközlekedés felé terelt, akik előtte nem vették igénybe a buszokat és a vonatokat. A VDV felmérése szerint

a 9 eurós bérletet vásárlók 15 százaléka az akciós ár nélkül nem a tömegközlekedést választotta volna.

Egy szociális munka és jóléti egyesület, a Paritätischer Gesamtverband vezérigazgatója arról beszélt, hogy Németországban a tömegközlekedés már luxussá vált.

A nyugdíjból, segélyből, vagy alacsony fizetésből élő emberek millióitól kvázi megtagadják a tömegközlekedést a magas árakkal

– mondta Ulrich Schneider.

A DW azt írja, hogy a németországi infláció mértéke kis mértékben csökkent a 9 eurós bérlet hónapjaiban. Az ország statisztikai hivatala szerint ehhez részben az olcsó viteldíjak is hozzájárultak.

A három hónapig tartó jegyreform a turistáknak is nagyon vonzóvá tette Németországot. Egy a CNN-nek nyilatkozó brit utazási blogger, Alekszej Gajnanov elmondta, hogy 11 napos német nyaralására eredetileg egy Interrail kártyát vett, amivel bizonyos vasútvonalakat használhatott csak. Elmondta, hogy a menet közben bejelentett 9 eurós bérlet viszont megnyitotta előtte egész Németországot.

Ez nagyon megkönnyítette a közlekedést és nem kellett azon stresszelnünk, hogy milyen jegyet kell vennünk. Az országban eltöltött 11 nap alatt rengeteg pénzt spóroltunk meg

– mondta Gajnanov.

A szándék jó volt, a megvalósítás viszont félrement

Azt nem lehet vitatni, hogy a 9 eurós bérlet hatalmas segítség volt a német lakosságnak, hiszen sok pénzt tudtak megspórolni egy olyan időszakban, amikor az energia és az élelmiszerek nagy mértékben drágulnak. Azonban a DW cikke szerint

a német tömegközlekedés infrastruktúra nem volt felkészülve a hatalmas utazótömegre.

A közösségi médiában rengeteg poszt volt olvasható arról, hogy a forró nyári napokon milyen körülmények között kellett utaznia az embereknek. A buszok és a vonatok túlterheltek voltak, sok járművön nem működött a légkondicionáló és jelentős késések is voltak.

Fotó: BODO MARKS / AFP

Ezek a problémák nem új keletűek, eddig is jellemezték a német tömegközlekedést, de csak most kerültek a figyelem középpontjába. Sok vád érte az államot már az elmúlt években is, hogy nem fordít elég pénzt a tömegközlekedés, mint közszolgáltatás fejlesztésére. A kritikusok szerint Németországot mindenki az autópályáról, a Porsche és Mercedes autókról ismeri, de azt csak a helyiek tudják, hogy például a vonatok milyen rossz állapotban vannak.

A szövetségi kormány 2,5 milliárd eurót biztosított a 16 állam számára, hogy kompenzálja az akciós bérletek miatti bevételkiesést.

Azonban arra nem gondolt senki, hogy a megnövekedő utasszám miatt számos más extra költség is felmerül. A közlekedési társaságoknak rengeteg pénzébe került az igények kielégítésére több járatot indítani. A kapacitásnöveléshez több emberre is szükség volt, akiknek többek között fizetést kellett adni. Ráadásul a rengeteg utas miatt a járművek gyorsabban amortizálódtak, így a karbantartás költségei is nőttek.

Szász-Anhalt állam adminisztrációja arról számolt be, hogy a megszokottnál háromszor többen vették igénybe a helyi vonatokat a nyári három hónapban. A hatalmas utasszám miatt jelentősen kidomborodtak a tömegközlekedés hibái és hiányosságai.

A 9 eurós jegy a regionális közlekedés problémáira helyezte a reflektorfényt

– mondta a német nemzeti vasúttársaság, a Deutsche Bahn regionális leányvállalata, a DB Regio általános üzemi tanácsának vezetője, Ralf Damde. Hozzátette, hogy se személyzetből, se járművekből nincs elegendő ahhoz, a közlekedési társaságok ki tudják szolgálni a megnövekedett utasszámot.

Szükség van a reformokra, de nem lehet egyből megvágni a jegyárakat

A közlekedési társaságok egyetértenek abban, hogy szükség van a németországi tömegközlekedés reformjára, de ehhez először fejleszteni kell az infrastruktúrát.

Új járműveket kell beszerezni és a már meglévőket fel kell újítani. Emellett a társaságok humán erőforrását is bővíteni kell.

Ezek nélkül a beruházások nélkül a német tömegközlekedés nem lehet a városi mobilitás hatékony alternatívája.

Fotó: ROLF VENNENBERND / AFP

Miközben az akciós bérlet kritikusai azt várják a szövetségi kormánytól, hogy jelentős pénzeket fordít majd tömegközlekedés fejlesztésére egy másik csoport azt követeli, hogy hosszabbítsák meg a kedvezményt. Sokan arra hívták fel a figyelmet, hogy a nyári három hónapban a tömegközlekedés terjedése környezetvédelmi szempontból is rendkívül hasznos volt. A VDV adatai szerint

ameddig 9 euróba került a havi bérlet, addig az autóhasználat havi szinten 10 százalékkal csökkent az országban.

A kedvezmény ideje alatt ez 1,8 millió tonnával csökkentette a szén-dioxid kibocsátást.

A politikusok most azon vitáznak, hogy mit kezdjenek a tömegközlekedéssel. A nyári három hónap alatt világossá vált, hogy az embereknek van igényük az olcsó tömegközlekedésre, de az is kiderült, hogy a probléma nem annyira egyszerű, hogy csak leviszik a jegyek árát és minden meg van oldva. Hatalmas mennyiségű pénzt kell az ágazatba önteni ahhoz, hogy a tömegközlekedés népszerű és hatékony alternatíva maradjon a lakosság életében. Az infrastruktúrát mindenképpen fejleszteni kell.

Emellett sokan úgy látják, hogy ha nem is 9 euró lesz a jövőben egy havi bérlet ára, de

legalább azt szervezzék meg a döntéshozók, hogy maga a jegyrendszer legyen egyszerűbb és átláthatóbb.

Berlin már próbálkozik egy új bérlettel

A The German-way.com azt írja, hogy Berlin már előállt egy új helyi bérlet javaslatával. Ez egy 29 eurós havi bérlet lenne, ami a város A és B körzetében jogosítana a tömegközlekedés használatára. A bérletet a 2022. október 1. és december 31. közötti időszakra lehet megvásárolni és kizárólag Berlinben lenne érvényes. A berlini VBB közlekedési szövetséghez tartozó Brandenburg környéke úgy döntött, hogy nem vesz részt az új tervben, és a külterületi C zónát kizárja az új viteldíjból.