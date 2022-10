A Szaúd-Arábiában NEOM néven indított megafejlesztések külföldről toborzott, tapasztalt és tehetséges vezetőinek évi 1,1 millió dolláros fizetést kínálnak a Mohamed bin Szalmán trónörökös által meghirdetett nemzeti átalakítási terv megvalósítása érdekében – derült ki egy a sajtó birtokába került belső dokumentumból.

Fotó: Szaúd-arábiai királyi udvar

A 2017-ben elkezdett NEOM egyébiránt a legambiciózusabb projekt Szaúd-Arábiában, célja olyan társadalmi és gazdasági reformok előmozdítása, amelyek révén új iparágak – például turizmus, technológia, szórakoztatás – jelennek meg az országban. Ezért pedig hatalmas ingatlanfejlesztéseket hajtanak végre, illetve egymás után alapítják a cégeket.

Az átalakulás részeként a 37 éves, apja helyett uralkodó koronaherceg enyhítette a nőkre vonatkozó korlátozásokat is, és megkönnyítette a királyságba való beutazást, a reformok ellen tiltakozókat pedig egyszerűen börtönbe záratta.

Az évi 1,1 millió dolláros átlagfizetés a pénzügyi adatelemző MyLogIQ szerint felülmúlja a 3 ezer legnagyobb tőzsdén jegyzett amerikai vállalat vezérigazgatóinak 2021-ben mért 830 ezer dolláros átlagbérét, és több mint kétszerese az amerikai felső vezetők keresetének. Az Egyesült Államokban a pénzügyi vezetők átlagosan 486 ezer dollárt, a marketingvezetők pedig 416 ezer dollárt visznek haza.

Az amerikai vezetők juttatásai persze a prémiumokkal és az egyéb ösztönzőkkel könnyen átléphetik az egymillió dolláros határt, ám a NEOM-nál sem csupán az alapfizetés képezi a teljes járandóságot, szintén kapnak prémiumot is a menedzserek.

A NEOM legfelső vezetői csapatát nagyjából húsz szaúdi és külföldi személy alkotja, akik a pénzügyi szolgáltatások, az energia, a marketing és a média területén rendelkeznek szakértelemmel – írja a The Wall Street Journal (WSJ).

Közéjük tartozik többek között – és ez az ösztönzés sikerét jelzi – Peter Terium, az RWE német energetikai vállalat korábbi vezérigazgatója, aki az energia-, víz- és élelmiszeripari ágazat vezetője, illetve Vishal Wanchoo, a General Electric egykori dél-ázsiai elnök-vezérigazgatója, aki a gyártási divíziót vezeti.

A NEOM-nak dolgozik továbbá Tim Shorrocks marketingvezető is, akit az Amazon Web Services igazgatói állásából hívtak át a királyságba, valamint a Cisco Systems vezetői szintjéről érkezett és a megaprojekt technológiai és digitális részlegét vezető Joseph Bradley is.

A Szaúd-Arábiába igazolóknak további vonzerőt jelenthet, hogy

a külföldi munkavállalók teljes fizetésüket hazavihetik, ugyanis a monarchiában nem kell jövedelemadót fizetniük.

Sokakat csábít a kihívás is, hiszen teljesen új vállalatokat és iparágakat hozhatnak létre egy ezelőtt zárványként működő országban, amely éppen most válik társadalmi és gazdasági szempontból is nyitottabbá.

Mondanom sem kell, hogy egy száz százalékban megújuló energiarendszer nulláról való felépítése és a világ legnagyobb zöldhidrogénüzemének megépítése nagyobb motiváció, mint a fizetés

– mondta Terium a WSJ-nek.

Akadályozza ugyanakkor a toborzást, hogy a globális munkaerőpiac a lassuló gazdasági növekedés ellenére továbbra is meglehetősen kifeszített, a munkanélküliség többéves mélyponton van, ráadásul a szaúdiak a NEOM mellett más fejlesztési projekteket is indítottak, s ezeknek egymással is meg kell küzdeniük az ígéretes külföldi munkaerőért.

Fotó: Bloomberg

Közben pedig a szomszédos Egyesült Arab Emírségek is kivetette hálóját a menedzserek krémjére, áramlanak ide is például Hongkongból és Szingapúrból a tehetségek.

A NEOM-nál a felső vezetők alatti szinten dolgozó ügyvezető igazgatók átlagosan 660 ezer dolláros fizetést kapnak, míg a többtucatnyi igazgató évi 270 ezer dollárt kap.

A középvezetők fizetési lapján átlagosan 193 ezer dollár, a szimpla menedzserekén pedig 130 ezer dollár szerepel.

A mezei alkalmazottak belépő bére mindössze 54 ezer dollár körül van, ami azt jelzi, hogy bőkezű juttatások nem mindenkire vonatkoznak, hiszen a Wall Streeten az elmúlt években 100 ezer dollárra emelkedett a friss diplomások fizetése.

A NEOM jelenleg 79 állást hirdet a honlapján, a távközlési mérnöktől a divatipari befektetési menedzsereken át a banki vezetőig.

Talán ezzel függ össze, hogy a NEOM eléggé nehezen tudja megtartani az alkalmazottakat, mivel sokan kiábrándultak a projektek lassú haladása és a rabszolgahajcsárokra hajazó szaúdi főnökök miatt – fűzte hozzá a WSJ.

Mindenkit úgy hajtok, mint egy rabszolgát. Amikor holtan esnek össze, ünnepelek. Így csinálom a projektjeimet

– büszkélkedett a NEOM vezérigazgatója, Nadhmi al-Nasr egy megbeszélésen a WSJ szerint.