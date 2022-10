Alaposan felforgatta a filmszakmát is a koronavírus-járvány, illetve az „otthoni” tartalomszolgáltatók, mint például a Netflix és a Disney+ előretörése. Ma már a stúdiók nincsenek mindenáron ráutalva arra, hogy óriási, 20-30 millió dolláros szerződéseket kössenek a színészekkel, vagy rendezőkkel, helyette inkább különböző ösztönzőkkel, vagy egyszerre több projektre szóló szerződéssel csábítják a sztárokat.

A sztárok kaszálnak

A The Hollywood Reporter című amerikai filmes lap nemrég felmérést készített az álomgyárban, amely alapján kiderült, hogy bár természetesen vannak még sztárok, akik agyonkeresik magukat egy-egy filmmel, a többség erről csak álmodhat. Az előbbiekhez tartozik például Tom Cruise, aki egyrészt a Top Gun folytatásáért, a Maverickért kapott 20 millió dollár fizetést, de ezt még megfejelték a bevételből neki járó részesedéssel, amely bőven 100 millió dollárt feletti volt, hiszen a film kasszát robbantott: csaknem másfél milliárd dolláros bevételt ért el világszerte. Rajta kívül még vannak színészek, akik szépen megkérik az árát, hogy leszerződjenek egy-egy filmre, de

még olykor ők is örömmel aláírnak olyan munkákra, amelyekért bevállalják a fizetéscsökkentést is.

Ilyen volt például Leonardo DiCaprio, aki a Volt egyszer egy... Hollywood című Tarantino moziért a gázsija felét kapta.

A szórás a színészeknél igen nagy, hiszen míg a Pókember-filmekből ismert Zendaya a legújabb mozijáért a hírek szerint 8-10 millió dollárt kap, addig a popsztárság után színészi babérokra törő és egyre foglalkoztatottabb Harry Styles például átlag 500 ezer és 1,5 millió dollár között keres. A kevésbé ismert, vagy még feltörekvő színészeknek pedig be kell érniük néhány tízezer dollárral szereplésenként. Így nem csoda, hogy az átlagfizetések – bár nekünk átlagembereknek még mindig óriásiak – Hollywoodban inkább lefelé tendálnak. Jelenleg a színészek átlagosan 2 és 4 millió dollár között visznek haza a THR felmérése szerint.

A tévé lett az új aranybánya

A televíziós sorozatok esetében viszont a lap szerint komoly ugrás tapasztalható. Sok esetben ugyanis már a kezdetektől sikerül a tévés színészeknek kicsikarniuk az epizódonkénti akár 40 ezer dolláros fizetést, míg a nagyobb sztárok ennek sokszorosát, 250-300 ezer dollárt is hazavihetnek részenként. Egy átlag húsz részes évad esetében már szép összeg üti a markukat. A streamingszolgáltatóknál pedig még vastagabban fog a ceruza, ott nem ritka a részenkénti 500 ezer dolláros fizetés sem.

Ezért tűnik fel egyre több sztár a tévéképernyőkön. Ez most egy igazi aranybánya

– nyilatkozta a lapnak egy bennfentes.

A rendezők az urak

A színészekhez képest a rendezők esetében már jobban ki lehet számítani a fizetséget, hiszen itt valamivel szigorúbbak a szabályok és a minimumok, annyira nem lehet trükközni a bérekkel. Egy kezdő filmrendező az első filmjéért átlag 450-750 ezer dollárt kap, amennyiben pedig az sikeres lesz, akkor a következőért már az 1-2 millió dolláros szint jön. Egy tapasztalt, több sikeres filmet felmutatni tudó direktor filmenként megkapja a 2,5-5 millió dollárt, ha pedig aláír a streamingszolgáltatókhoz, akkor 4-7 millió dollár is lehet a keresete. Ezen felül persze vannak az igazán nagyágyúk, akik már a nevükkel képesek eladni egy-egy filmet.

Ez az elit kör mozifilmenként 20 millió dollárt is kaszál, néhányan közülük pedig még a bevételből is részesedést kapnak.

A tévés rendezők esetében főleg az első részekkel, az úgynevezett pilotokkal lehet jól keresni. Az első rész rendezésére emiatt általában egy jól eladható nevet bérelnek fel, akit meg is kell fizetni: ez átlagosan 250-500 ezer dollárt jelent. Ilyen volt például a 2020-ban az HBO-n debütáló A farkas gyermekei című sci-fi, amelynek első két epizódját Ridley Scott rendezte. A további részekért – amelyeket általában más rendez már – pedig már ennél kevesebb jár, epizódonként 30-60 ezer dollár, amelyhez még általában társul egy produceri bér, amely szintén ekörül mozog részenként.

Megéri billentyűket ragadni

Kevésbé látványos munka, de ugyanolyan fontos, ha nem a legfontosabb az írók szerepe. Lehetnek sztárszínészek ugyanis a szereplők, ha nincs történet, vagy esetlenek a dialógusok, akkor a film bukásra van ítélve. A rendezőkhöz hasonlóan itt is szintekre bontják a fizetéseket: a kezdők 75 ezer és 100 ezer dollár között keresnek, a tapasztaltabbak már 150 és 600 ezer dollárt kapnak, míg

az igazán profik és sikeres írók 1-2 millió dollárt vihetnek haza.

Az írók esetében ma már nem sokszor döntenek a stúdiók a bónuszok mellett.

A tévésorozatoknál már más a helyzet, ott az előkészületi fázisban, azaz az írás alatt heti fizetést kapnak az írók, ez 7600 és 12500 dollár között mozog, ez általában rövid, rendkívül intenzív időszak. Aztán, ha leforgatják az adott részeket, akkor még kapnak díjat. Tapasztalattól függően ez 15 és 75 ezer dollár között mozog részenként.

Az ügynökbérek is nőttek

Az ügynökök esetében szintén nagy a szórás, de már ezen a területen is kezdik rendezni a béreket Hollywoodban. Két éve egy komoly kampány után sikerült felemelni az átlagbéreket az óránkénti 18-20 dollárra, így ma már egy ügynökségre bekerülő kezdő is hazavihet néhány tízezer dollárt évente. A nagyobb ügynökségeknél a fizetések 65 ezer és 600 ezer dollár között mozognak, míg az igazi cápák, mint például a legendás ügynök,

Ari Emanuel évi 4 millió dollárt is megkeres, amelyhez még ennek másfélszerese társul bónuszként.

A piramis csúcsán: a stúdióvezetők

A legnagyobb pénzt természetesen a filmes szakmában is a fő főnökök viszik haza, akik gyakorlatilag élet és halál urai Hollywoodban: a stúdióvezetők. Az ő esetükben az alapfizetés is már 8-12 millió dollár között mozog – a Netflix filmes részlegének vezetője, Scott Stuber például 18 millió dollárt kap –, amely mellé egy minimum ugyanekkora éves bónusz is jár, sokszor pedig még részvénycsomagokkal és egyéb ösztönzőkkel is honorálják munkáikat egy-egy jobban sikerült év után. Az átlagot kissé lehúzzák a kisebb stúdiók, de még ott is 2-3 millió dollárt visznek haza a fejesek.