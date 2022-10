Izgatottan várták a világpiacokon a szeptemberi amerikai inflációs adatokat, és a számokból az derült ki, hogy a legnagyobb figyelemmel követett index – az energia és élelmiszer nélkül számított maginfláció – 0,6 százalékos drágulást mutatott júliushoz képest, ami több, mint az elemzők 0,5 százalékos konszenzusa, a 6,6 százalékos éves index pedig 40 éves rekord. A piac azonnal a feje tetejére állt, a forint például új rekordmélypontra gyengült, hiszen a tét nagy: recesszióba dönti-e a világot a Federal Reserve?

Az adatoktól függetlenül a piacok arra számítanak, hogy három hét múlva a Fed újabb 75 bázisponttal emeli kamatait, a számok azonban abból a szempontból fontosak voltak, hogy erőteljesebbnek ígérkező infláció akár a vártnál is nagyobb kamatemelésekhez vezethet, ami visszavetheti az amerikai gazdaságot, és rajta keresztül az egész világgazdaságot. A szeptemberi számok azt vetíthetik előre, hogy a Fed decemberi ülésén sem fogja 50 bázispontra lassítani a szigorítás ütemét. Az infláció politikai üggyé is vált, és a szárnyalása rontja Joe Biden elnök demokratáinak esélyeit a novemberi időszaki választások előtt.

A piacok azonnal hevesen reagáltak a vártnál rosszabb maginflációs adatra. A részvénypiacon már a határidős jegyzések is azt mutatták, hogy vérengzésre lehet számítani az adatokat egy órával követő piacnyitás után, és ez is történt: az S&P 500 index több mint 2 százalékot szakadt, 3500 pont alá, majd e lélektani határ körül kezdett el táncolni.

A dollár hatalmasat erősödött – az euró ellenében 0,975 környékéről 0,964-re. A kétéves amerikai állampapírhozam 13,6 bázisponttal, 4,424 százalékra – 15 éves csúcsra ugrott. Ugyanennyit emelkedett a 10 éves hozam is, a várakozások szerint átbökve a 4 százalékos pszichológiai határt, 15 éves csúcsokat ütögetve 4,06 környékén. Szakadtak a nemesfémárak – az ezüsté például 3 százalékkal –, az euró-dollár mozgására érzékeny forint pedig – miután nap közben már 433,5 régiójából 430,5-re erősödött az euró ellenében – most új rekordmélypontra süllyedt vissza 434 közelében.

Az euró annak ellenére szakadt, hogy az inflációs adatok közlésével szinte egyidőben Joachim Nagel, az Európai Központi Bank döntéshozója Washingtonban az IMF és a Világbank éves közgyűlésén úgy nyilatkozott: az EKB-nak újabb „robusztus” kamatemelést kell végrehajtania, és jövőre csökkentenie kell a hatalmas államkötvény-állományát, hogy folytassa a harcot az infláció ellen.

Ha a csütörtöki vártnál gyengébb adatok azt a várakozást gerjesztik, hogy a Fed az előrejelzettnél is magasabbra tolja fel a kamatait, Európa esetében ez felerősítheti azt a spekulációt, hogy a recessziós veszély csökkentheti az EKB eltökéltségét a további lendületes kamatemelésekre. Ezért gyengül az euró, a forint pedig a papírforma szerint ezt követi. Hasonló utat járt be egyébként a lengyel zloty is: nap közben 4,855 közeléből 4,83-on túlra erősödött az euróval szemben, majd az amerikai adatközlés után 4,845-re vonult vissza.