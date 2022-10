Keddtől egyénileg is utazhatnak turisták Japánba, miután a felkelő nap országa megszünteti a világ egyik legszigorúbb határellenőrzését – írja a Reuters. A távol-keleti állam június 10-én nyitotta meg kapuit a szervezett turistacsoportok előtt.

A koronavírus-járvány alatt felpörgött a belföldi turizmus.

Fotó: Dukas / Universal Images Group via Getty Images

Holnaptól vízum nélkül utazhatnak a látogatók a szigetországba, ami Tokió reményei szerint serkenti a japán gazdaságot és segít a gyengélkedő jenen is. Ugyanakkor a szigorú szabályok továbbra is érvényben vannak.

Továbbra is kötelező például a maszk viselése a zárt helyiségekben.

2019-ben rekordot döntött a Japánba érkező turisták száma, elérve a 31,8 milliót. A tokiói kabinet 2020-ra 40 milliós célt tűzött ki, azonban a koronavírus megjelenése mindent felborított: az ország teljesen lezárta határait.

Ennek következményeként a kormányzati adatok szerint 2019 és 2021 között a szállodai foglalkoztatás 22 százalékkal esett vissza.

A japán légitársaságok csökkentették járataik számát, a legnagyobb nemzetközi repülőtér, a Tokiótól keletre fekvő Narita 260 üzletének és éttermének mintegy fele jelenleg is zárva van. Bár a kormány nagy reményeket fűz a nyitáshoz, Takahide Kiuchi, a Nomura Research Institute közgazdásza szerint a külföldi látogatók költése 2025-ig nem fogja meghaladni a járvány előtti szintet.

A szegmens a járvány alatt a belföldi turizmusra koncentrált, a vállalatok átcsoportosították a munkaerőt, illetve elbocsátották az alkalmazottakat, továbbá üzleteket és éttermeket zártak be. A japán vendéglátóipar hírhedt az alacsony fizetésekről, az elmúlt két évben sok vendéglátós jobb munkakörülményeket és béreket talált más területeken, így nehéz lesz őket visszacsábítani.

A Teikoku Databank piackutató cég szerint a szállodák csaknem 73 százaléka nyilatkozott arról, hogy augusztusban hiány volt állandó munkaerőből, szemben az egy évvel korábbi 27 százalékkal.

A Fudzsi hegy lábánál fekvő városokban a vendéglők már a járvány előtt is nehezen tudtak személyzetet találni a szűkös japán munkaerőpiacon, és a helyzet azóta sem javult – nyilatkozta a hírügynökségnek egy neve elhallgatását kérő vendéglős. A szigetország középső részén található, több mint 700 ezres Sizuokában a személyzet hiánya miatt a dolgozóknak le kellett mondaniuk a szabadnapjaikról Akihisa Inaba, az egyik üdülő vezetője szerint.

A munkaerőhiány még hangsúlyosabbá válik, amikor a beutazási korlátozásokat eltörlik

– mondta Inaba. Vele szemben egy tokiói vendéglős, Arata Sawa kevésbé aggódik és várja a turisták visszatértét, mivel a járvány előtt forgalmának 90 százalékát a külföldiek adták. Idén alig félmillióan érkeztek külföldről, ami a remények szerint a teljes nyitással jelentősen nőhet.

Ennek érdekében a japán légitársaságok is újraindítják járataikat a következő hónapokban, így a szigetországba Frankfurtból, Párizsból, New Yorkból és Szöulból is lehet majd repülővel utazni. Tokió a helyi lakosokra is gondol, számukra egy belföldi utazási kedvezményeket biztosító kampányt indítanak.