Kevesebb mint egy hónappal az intézkedés bevezetését követően visszavonni készül a román kormány a tűzifára és a fűtésre használt faanyagokra kivetett árplafont, ami egyszerűen megbénította a kereskedelmet.

A Nicolae Ciuca vezette balliberális kabinet október elején rendelkezett a tűzifa és egyéb, fűtésre használt faanyagok árának korlátozásáról. A tűzifa, faapríték, faforgács és fűrészpor esetében jövő év áprilisáig köbméterenként 400 lejes (1 lej 84 forint), a fabrikett esetében tonnánként 1500 lej, a pellet (forgácsból, fűrészporból nagy nyomáson préselt fahenger) esetében tonnánként 2000 lejes árplafont szabtak meg, az áfát is beleértve.

Az ársapkát az indokolta, hogy az országban a többi energiahordozó drágulásával egy időben az elmúlt hónapokban megnőtt a tűzifa iránti kereslet, ugyanakkor az energiaválság mesterséges áremelkedéshez is vezetett.

A tűzifa piaci ára a kormányzati intézkedést megelőzően a kereskedőknél meghaladta az 500, a barkácsáruházaknál ugyanakkor a 700 lejt is köbméterenként. A kormányrendelet azzal érvel, hogy mivel a romániai életszínvonal csupán az uniós átlag 72 százalékát teszi ki, szükség van arra, hogy védelmet biztosítsanak a fával fűtő lakosságnak az indokolatlan áremelésekkel szemben.

Romániában több mint hárommillió lakásban, a háztartások mintegy 45 százalékában fűtenek fával, vidéken ez az arány eléri a 85 százalékot: mintegy 2,5 millió falusi házban használnak fát a fűtésre.

Miközben az árkorlátozás megszegése jelenleg szabálysértésnek számít, amiért a jogszabályok értelmében akár 420 ezer forintnak megfelelő bírság is kiszabható, a kereskedők többsége a büntetés kockázatát vállalva továbbra is csak piaci áron hajlandó eladni a tűzifát, a lakosság pedig elegendő kínálat híján így is kénytelen élni a lehetőséggel. Mások a törvényes utat választják ugyan, és a hatósági áron számlázzák ki a fűtőanyagot, de külön megfizettetik a járulékos költségeket, például a szállítást, vágást. (Romániában tavaly novemberben 5 százalékra csökkentették a tűzifa áfáját).

Ha 400 lejért akar tűzifát, akkor el kell jönnie a lerakatunkhoz egy druzsbával, felaprítja a rönköket, majd elszállítja, amivel akarja

– válaszolta egy Bukarest közeli kereskedés értékesítője a hatósági áron vásárolni szándékozó ügyfélnek. Az országos hálózattal rendelkező barkácsáruházak – Leroy Merlin, Dedeman, Hornbach, Brico Depot – pedig szintén nem csökkentették a termékek árát, hanem egyszerűen visszavonták a kínálatukból az általuk értékesített tűzifát, brikettet.

Az ágazat képviselői már az ársapka bevezetésekor megjósolták, hogy az intézkedés két hatást fog kiváltani: elburjánzik a feketekereskedelem, továbbá a kereskedők inkább külföldön értékesítik majd a faipari termékeket, ami ellátási gondokhoz vezet a belföldi piacon.

Lehetetlenség kormányrendelettel rögzített árat megszabni a tűzifára, hiszen ezt számos tényező befolyásolja. A tűzifa lehet tölgy, fűz- vagy nyárfa, nem mindegy, hol értékesítik, erdőben, raktárban vagy esetleg a kitermelés helyétől kétszáz kilométerre, és persze lehet rönk vagy felaprított

– állapította meg Catalin Tobescu, a román faipari egyesület elnöke. Az ágazati illetékes szerint a kormánynak arról kellene gondoskodnia, hogy a tűzifa iránti kereslet megugrásával 2-3 millió köbméterrel nagyobb mennyiséggel lássa el a piacot az állami erdészeteken keresztül. Ugyanakkor Tobescu úgy véli, az államnak elsősorban a rászorulókon kellene segítenie, mintegy 400 ezer háztartás tartozik ebbe a kategóriába. Sajtóinformációk szerint a kormány éppen arra készül, hogy tűzifavásárlási támogatásban részesíti az alacsony jövedelmű családokat, ezzel egy időben Bukarest fontolgatja a tűzifaexport betiltását is.

A Természetvédelmi Világalap (WWF) romániai szervezete szintén arra a következtetésre jutott, hogy a tűzifára kivetett árplafon következtében számottevően megugrott az illegális fakivágás és -kereskedelem az országban. A szervezet aktivistái térfigyelő kamerák segítségével hat napon keresztül nyomon követték a faszállítmányokat a dél-erdélyi Brassó és Szeben megyében, és megállapították, hogy ezek 40 százaléka illegális volt. A WWF arra kéri a bukaresti parlamentet, hogy sürgősségi eljárásban módosítsa a tűzifarendeletet, törölje el az ársapkát, és a hatóságok nyújtsanak kompenzációt a rászorulóknak, akik az állami támogatás segítségével kiszámlázott, vagyis törvényes úton kitermelt tüzelőanyagot vásárolhatnának.