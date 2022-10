Moszkva még 38,9 kilométer hosszúságban épít metróvonalakat 2025 végéig, 18 új állomással és két áramközponttal – jelentette be az RBC orosz hírportál szerint Andrej Bocskarjev alpolgármester.

Fotó: Kirill Kudryavtsev / AFP

Ez hosszban annyi, mint a teljes budapesti metróhálózat.

A 436 kilométernyi, 1935-ben nyílt moszkvai metró – az orosz főváros egyik büszkesége – már így is a világ legnagyobb hálózata Kínán kívül. Az első tízben nincs is az oroszon kívül más, csak kínai, a jövőre harmincéves sanghaji hálózat például 802 kilométer.

A Moszkvai metrónak – három kisebb városi vasúthálózatot nem számítva – 250 állomása van, és átlagban napi hétmillió utast szállít.

A metróhálózat bővítése egy korábban bejelentett, nagyobb hároméves moszkvai beruházási program része, amire találnak pénzt, annak ellenére, hogy az ország költséges háborút folytat Ukrajnában, és nemzetközi szankciók sújtják.

Fotó: Kirill Kudryavtsev / AFP

A 13 milliós orosz főváros és agglomerációja elég nagy ahhoz, hogy „elférjen” még néhány metróvonal. A tervezett trojcki vonal például a becslések szerint mintegy egymillió embert kötne be a hálózatba, és várhatóan napi százezer utast szállít majd. A jövőbeni birjulovszkajai vonal mentén 700 ezer ember él és dolgozik. Meghosszabbítják a sárga Kalinyinszko-Szolncevkaja vonalat is Rasszkazovkán és Puktyinón keresztül Vnukovóig. Ezzel először kapcsolnák be a Moszkvát kiszolgáló négy repülőtér közül a vnukovóit a metróhálózatba.

A híradásból nem derülnek ki a tervezett – és részben már folyamatban is lévő – építkezések költségei.

A lassan egy évszázados metróépítő tapasztalattal rendelkező oroszok egyébként elismerik az iparágat új szintre emelő kínaiak szakértelmét, és a China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) nevű kínai vállalat részt is vett a legutóbbi évek építkezéseiben.