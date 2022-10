„Feltehetőleg Vlagyimir Putyinnak dolgozó ügynökök” törhették fel Liz Truss egy hete lemondott brit miniszterelnök telefonját - írja a Mail on Sunday alapján a Telex. A lap szerint az eset még Truss külügyminisztersége alatt történt.

Fotó: Shutterstock

A hekker kulcsfontosságú nemzetközi szövetségesekkel folytatott tárgyalások szigorúan titkos részleteihez is hozzáférhettek, de a politikus magánlevelezéséhez is, köztük legfőbb bizalmasának, Kwasi Kwarteng korábbi pénzügyminiszternek írt leveleit is megszerezhették.

A behatolást már nyáron észlelték, de Boris Johnsonék akkor embargót rendeltek el, hogy ne szivároghasson ki a hír. Truss félt attól, hogy ez a miniszterelnök-jelölti kampányának végét jelentené. A lap forrása szerint a telefon olyan súlyosan kompromittálódott, hogy jelenleg „egy biztonságos kormányzati helyen, egy zárt széfben van elhelyezve”.

Úgy tudni, hogy akár egy év üzeneteit is letölthették, köztük az ukrajnai háborúról magas rangú nemzetközi külügyminiszterekkel folytatott, rendkívül érzékeny megbeszéléseket is.