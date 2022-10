A sütőtökből készített fűszerezett ételek-italok évada az őszre esik, decemberben nem is találkozhatunk velük már az éttermek, kávézók kínálatában, hogy aztán következő augusztus végén menetrendszerűen visszatérhessenek. Amíg Magyarországon a Halloween időszak a gigantikus sütőtökökből kifaragott rémségekről, bizarr kialakítású töklámpásokról szól, Észak-Amerikában komplett iparág szövődött köré, hatalmas és dinamikusan növekedő bevételekkel.

A töklámpás mellett a pumpkin spice ízesítésű pite a Halloween egyik elmaradhatatlan kelléke

Fotó: NurPhoto / Getty Images

Az egykori angolszász ünnep kommersz jelleget öltött, persze a hozzá kötődő vidámság ma is jellemzi az október 31-ei nevezetes napot és a rá való készülődést. A kellékek tárházában és a konyhában egyaránt előkelő helyet szerzett magának

a pumpkin spice, azaz a tökfűszer, ami voltaképp a sütőtök pitéhez kifejlesztett fűszerkeverék, vagy annak sziruposított formája, amit a Starbucksnál fejlesztettek tökélyre,

hogy a felhasználásával készített ilyen-olyan kávéféleségekkel színesítsék a szezont. A világ legnagyobb kávézólánca 2003-ban döntött úgy, hogy tökfűszeres ízekkel teszteli le közönségét.

A Starbucks a pumpkin spice latte-t, azaz a PSL-t 2003 tavaszán fejlesztette ki Peter Dukes, a vállalat eszpresszóért felelős igazgatója bábáskodásával, aki a mézeskalács latte és a borsmentás mokka előző ünnepi szezonban elért sikerén felbuzdulva szeretett volna az őszi szezonra egy különleges, piacütő termékkel előrukkolni.

A fáma szerint csapatával egy teljes napot töltött az ősz hangulatát idéző pumpkin dekorációval feldíszített szobában eszpresszót szürcsölgetve és a sütőtökös piteváltozatokat kóstolgatva, mire megtalálták az ideális párosítást. Eleinte a tökfűszerrel bolondították meg a tejeskávét, maga a sütőtök, mint olyan 2015-től került sziruposítva a kávéba, hatalmas marketingfelhajtás közepette – ahogy kell.

A hazai Starbucks kávézók őszi kínálatában is feltűnik a Pumpkin spice latte

Fotó: Shutterstock

A próba nagyszerűen sikerült is, azóta 600 milliónál is több sütőtökfűszeres lattét értékesített az Egyesült Államokban, de a három éve az itallapra felvett sütőtök-krémes cold brewból is fogyott vagy százmillió adag abban a 82 országban, ahol az ital ezekben a hetekben is kapható. Közte Magyarországon, ahol a Starbucks hatféle, sütőtökös pite ízű sziruppal feldobott italváltozatot is kínál 1690 forintos induló ártól.

A tökfűszer tiszteletbeli nagykövetének is tekinthető Starbucks sem tudta azonban a helyi kulináris-gasztronómiai szokásokat megváltoztatni,

a pumpkin spice a 82-ből 80 országban nem vált a mindennapos konyha részévé.

Az Egyesült Államokban és Kanadában viszont igen, igaz, ott maga a sütőtökös pite a szezonális édességkínálat meghatározó elemének számít. A divathullámok meglovagolására mindig kész élelmiszergyártók pedig egyre tágítják a tökfűszer felhasználási területeinek határait.

Ehhez kellő alapot biztosítanak maguk a fűszergyártók és az ízmesterek, közte a Torani, a világ egyik legismertebb kávéízesítő-gyártója, amely 15-féle sütőtökös szirupot és szószt tart a kínálatában. A gyártott mennyiség több mint felét már augusztusban leszállítja a szezonra készülődő megrendelőinek.

A McCormick fűszergyártó iparági szabvánnyá fejlesztette a pumpkin spice-ot

Fotó: Shutterstock

Az idén augusztus közepéig 17 millió adag tökfűszeres kávé lefőzéséhez illetve ízesítéséhez elegendő szirupot és szószt adtak el, négymillióval többet, mint a tavalyi teljes szezonban. Amit nem elég korán kezdeni, és elnyújtani ameddig csak lehet, úgy mint a balatoni nyári szezont.

Az idén a Starbucksot jóval beelőzve

a 7-Eleven lánc már augusztus 5-én kijött a tökfűszeres tejeskávéjával,

meg sem várva az őszt.

A pumpkin spice receptje pedig 1793 óta, az első sütőtökös pite említés óta gyakorlatilag változatlan. Pontosabban két változatot írt le Amelia Simmons az American Cookery című szakácskönyvében, az egyik maceszt, szerecsendiót és gyömbért, a másik melaszt, szegfűszeget és gyömbért írt elő, különböző porciókban. S hogy ne kelljen találgatni a keverési arányokat,

a McCormick fűszergyártó cég 1934-ben iparági szabványt megalkotásával sietett a háziasszonyok segítségére, a gyömbér, szerecsendió és szegfűszeg hármas mellé a fahéjat is beemelve a receptúrába.

A McCormick-féle mix azóta is uralja a piacot, s bár az egész évben kapható, az eladások 76 százaléka rendszerint a szeptember-novemberi szezonra esik, ekkor a top 5 legkeresettebb ételízesítő közé avanzsál a pumpkin spice Amerikában. A tökfűszer mára szinte mindet ”megfertőzött”, az ízesítés az egyszerű levesektől a löncshúskonzerven és a sós süteményeken át a müzliszeletekig mindenben fellelhető.

De nyomokban már a sörben, a bébiételekben, kutyatápokban is van, sőt pumpkin gyertyát, és dezodort is lehet kapni. Elterjedtségét jellemzi, hogy az Amazon kínálatában állítólag 138 ezer tétel tartalmaz valamennyi tökfűszert. Csak a pumpkinra keresve 80 ezer találatot dob fel az Amazon.com. Az élelmiszeripari felhasználásáról sokat mondó adatot közölt a Nielsen IQ piackutató, eszerint a 2022 júniusát megelőző 12 hónapban az amerikaiak több mint 236 millió dollár értékben vásároltak sütőtökfűszer-ízű élelmiszeripari termékeket.

És a trend folytatódik, ameddig az amerikaiak ki nem fogynak a marketinghúzásokból és vissza nem térnek a gyökerekhez,

azaz Amelia Simmons receptúrájához. Ennek az esélye azonban az amerikai fogyasztói társadalmat ismerve meglehetősen csekély.