Annyira megnőtt a múlt héten Németország gázfogyasztása, messze meghaladva a korábbi évek átlagos szintjét is, hogy amennyiben nem hajt végre Európa legerősebb gazdasága jól érzékelhető fordulatot, nehezen úszhatja meg télen a gázhiányt - közölte honlapján a német szövetségi hálózati ügynökség, a Bundesnetzagentur. A takarékossági kényszer a háztartásokra is vonatkozik – tették hozzá.

Fotó: GettyImages

A szabályozó hatóság a maga részéről akként járul hozzá a súlyos hiány, illetve a gázadagolás elkerüléséhez, hogy mostantól kezdve hetente közli a németországi gázfogyasztás mértékét.

A múlt héten a vállalkozások és a háztartások 483 gigawattórás fogyasztása egyébként 14,5 százalékkal múlta felül a 2018-2021 közötti időszak 422 GWh/hetes átlagát. A hatóság szerint a jelentős többletfogyasztás az átlagosnál jóval hidegebb időjárás miatt alakulhatott ki.

A gázhiány elkerüléséhez szükséges megtakarításokat azonban a hőmérséklettől függetlenül el kell érni, nincs pardon - közölte a német szabályozó hatóság, amely jelenleg abból indul ki, hogy

az előző évekhez mérten legalább 20 százalékos fogyasztáscsökkenésre van szükség.

"Szignifikáns energiaspórolás híján ugyanis a magánszektor sem kerülheti el Németországban a téli gázhiányt, a múlt heti gázfogyasztási számok nagyon kijózanítóak" - mondta Klaus Müller, a hivatal elnöke.

Müller hangsúlyozta, hogy ráadásul a német gázfogyasztás 40 százalékát adó lakosság és kisvállalkozói réteg volt „fegyelmezetlen”, hiszen a 60 százalékos részesedéssel rendelkező nagyipar augusztusban például 22 százalékkal csavarta lejjebb a gázfelhasználást, és az elmúlt héten is lényegesen kevesebbet eresztett ki a vezetékből, mint a sok évi átlag.

Jóllehet az ország gáztárolói több mint 91 százalékban feltöltöttek, ám mégis csak három egyidejűleg megvalósuló feltétel mellett tudja elkerülni télen a gáz porciózását, illetve – ami még annál is rosszabb – a kulcsfontosságú az ellátás leállítását - mondta Müller.

Az első kritérium az LNG-import beindítása, a második, hogy a Németországgal szomszédos országok ellátása is stabil maradjon, végül, de nem utolsósorban pedig az is rendkívül fontos, hogy a német vállalatoknak és lakosságnak akkor is takarékoskodnia kell a gázzal, ha a tél közeledtével egyre hidegebb lesz - tette hozzá.

Ha tehát a következő tél a szokásosnál hidegebb lesz Németországban, súlyos országos gázhiány alakulhat ki, amelyet maximum két héttel korábban tud csupán előrejelezni a Bundesnetzagentur

- mondta Müller még a hónap elején.

"Nem tudok pontos előrejelzést adni arról, hogy hol a legnagyobb a hiány kockázata" - mondta Müller szeptember közepén a Handelsblatt című német üzleti napilapnak.

"Ha nagyon hideg tél lesz, akkor borítékolható, hogy súlyos problémáink lesznek".