Olaf Scholz német kancellár, népes gazdasági-politikai küldöttséget vezetve november első hétvégéjét várhatóan a Mennyei Birodalom fővárosában tölti. A látogatást komoly aggodalmak előzik meg Brüsszelben. Az uniós vezetés egyszerűen nem tudja, hogyan kalkuláljon, tart attól, hogy Berlin kiszámíthatatlan, különutas politikába kezd.

Olaf Scholz német kancellár egy ukrán újjáépítéssel foglalkozó konferencián - Berlin Peking felé is kacsintgat - Fotó: MICHAEL KAPPELER

Különleges jelentőséget ad az útnak, hogy Olaf Scholz lesz az első mértékadó nyugati vezető, aki Pekingbe utazik a KKP 20. kongresszusának vége, a kínai pártfőtitkár újraválasztása óta. A német kancellárt aggaszthatja, hogy a romló európai, németországi konjunkturális helyzetben a német - kínai kereskedelem 2022 első háromnegyed évében kevesebb, mint egy százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét, miközben az olaszoké csaknem 14 százalékkal bővült. Igaz így is hatalmas, több mint 173 milliárd eurós forgalomról beszélünk, amelyben a Németországba irányuló kínai export négy milliárd euróval haladta meg az onnan származó importot.

Rekordszinten a beruházások

Az ukrán háború eseményei felgyorsították az EU újabb kori gazdasága történelmének tervezett egyik legnagyobb váltóállítását, a Kína-függőség csökkentését. Ez a politikailag korrekt, az Atlanti-óceán mindkét partján elfogadott cél azonban – finoman fogalmazva is – vegyes visszhangot váltott ki Európa, Németország nagyvállalatainak körében. Az üzleti szféra arra számított, hogy a háború által kiváltott gazdasági visszaesést a kínai kapcsolatok javulása kompenzálhatja.

A berlini és a brüsszeli figyelmeztetésekre fittyet hányva több német nagyvállalat komoly beruházásokra készül Kínában.

A BASF idén szeptemberben indította el Dél-Kínában ez idő szerint a legnagyobb invesztícióját, amelynek értéke a befejezésig, 2030-ig eléri a 10 milliárd eurót. Németország vállalatai 2022 első felében rekordot értek el. A Global Times pekingi pártlap hosszasan taglalja, hogy ez beruházási csúcsot jelent.

A Handelsblatt értesülései szerint a Siemens szintén nagyarányú kínai fejlesztésre készül, mégpedig az egyik legkényesebb szegmensben, az ipar digitalilzációjában. Scholzot számos vállalati csúcsvezető elkíséri Pekingbe: Roland Busch, a Siemens vezérigazgatója, Oliver Blume a Volkswagen első embere, Belén Garijo, a Merck vezérigazgatója, Christian Sewinggel, a legnagyobb német bank, a Deutsche Bank, és Martin Brudermüller, a BASF első embere is ott lesz a kormánygépen. A német lap szerint velük tart majd a BioNTech képviselője is, a német gyógyszergyár ugyanis erősen érdekelt abban, hogy covid-19 oltóanyagának használatát a kínai hatóságok engedélyezzék.

Ez a német nyomulás Kínában nem a legjobb előjel Brüsszel külgazdasági-külpolitikai csapatának, amely most Dél-Amerikával, és Ázsia más részeivel építené ki együttműködését, ellensúlyozandó a Kínában tervezett csökkentést. Nagy reményeket fűznek az évtizedek óta húzódó, szabadkereskedelmi egyezmény megkötésével megkoronázott tárgyalások sikeres lezárására a Mercosur-négyekkel (Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay). Csakhogy éppen ezen a terepen is Kínával kell felvenniük a versenyt, amely hasonló megállapodásról tárgyal – egyelőre Uruguayjal és Brazíliával.

Kína már ott van, az EU csak szeretne

Kína külgazdasági kapcsolatai Dél-Amerika egészével (hozzá számítva a karibi térséget is) dollárban számolva csaknem kétszeresen múlják felül az EU-teljesítményét. Tizenkilenc dél-amerikai ország kapcsolódott be Kína globális infrastrukturális-külkereskedelmi programjába, az Új Selyemútba (Belt and Road Initiative – BRI). Az EU Josep Borrel főmegbízott vezette külügyi apparátusa október végén terjedelmes dokumentumban elemezte a helyzetet. Kína és a vele együtt emlegetett Oroszország a gazdasági-katonai együttműködésre (árucserére, fegyverszállításra) összpontosít, az EU elemzése viszont hosszasan tagalalja a dél-amerikai emberj jogi-helyzetet. Persze az EU-t Dél-Amerika, mint nyersanyagforrás is érdekli. A fenti dokumentum kiemeli:

bolygónk ritka földfém-, és más, a mai élenjáró technológiákhoz szükséges elemei készletének mintegy 40 százaléka Latin-Amerikában van.

Brazíliában jelentős nióbium, Kolumbiában coltan (tantál), Bolíviában, Argentínában és Chilében lítium készletekről tudnak. A Buenos Airesben megjelenő Clarin cikke szerint a kontinens jóval szegényebb, mint Nyugat-Európa, így a lakosság döntő részének fontosabb a gazdaság mint a jogállamiság aktuális helyzete.